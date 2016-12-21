Авторы Кремлевского рейтинга губернаторов предельно низко оценили потенциал глав двух Алтаев.

21.12.2016

Центр развития региональной политики, подготавливающий «Кремлевский рейтинг губернаторов РФ», оценивающий дальнейший потенциал глав регионов, презентовал новую методику своего экспертного продукта. Пилотный проект фактически нового рейтинга, призванный выделить губернаторов, которые могут претендовать на дальнейший карьерный рост, составлен пока лишь для глав 12-ти регионов Сибирского федерального округа.

При составлении Рейтинга экспертами учитывались следующие критерии:

Эффективное исполнение своих должностных обязанностей, профессиональная инициатива; информационная открытость, позитивное, конструктивное отражение профессиональной деятельности в информационном поле; включенность в реальную коммуникацию с гражданами; участие в акциях, имеющих позитивное значение для регионального или муниципального сообщества; социально-экономические факторы; лоббистский потенциал; развитие гражданского общества, политическая открытость и конкуренция; личность губернатора или мэра; наличие факторов влияния ФПГ на регион.

Также учитывались экономическая проблематика регионов: состояние их бюджетов, тенденции социально-экономического развития, состояние задолженностей (как по бюджету самих регионов (их госдолгу), так и задолженности по зарплатам предприятий, находящихся на территории регионов), состояние дел бюджетообразущих предприятий, состояние дел финансово-промышленных групп регионов (ФПГ).

По итогам рейтинга четверо из 12 сибирских губернаторов получили неудовлетворительные оценки: это главы Бурятии, Томской области, а также "двух Алтаев".

В частности, губернатору Алтайского края Александру Карлину припомнили возраст, предельно низкое по России голосование за ЕР на последних думских выборах, прошлые и нынешние элитные конфликты."Что бы избежать негативных тенденций губернатору следует проработать политические вопросы перед выборами Президента РФ", - резюмируют авторы рейтинга.

А главе Республике Алтай Александру Бердникову в минус поставили также возраст, коррупционные скандалы, элитные конфликты и информационную закрытость.

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