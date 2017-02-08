Автообход вокруг Барнаула связан с интересами Ротенберга?

08.02.2017

Строительство автодорожного обхода вокруг Барнаула, который активно лоббирует команда губернатора Алтайского края, может быть связано с участием в этом проекте олигарха Аркадия Ротенберга, контролирующего финансовые потоки вокруг системы Платон. Это информация прозвучала 7 февраля на круглом столе общественности Барнаула, посвященном обсуждению странного проекта, активно продвигаемого последние месяцы властями края.

Приглашенные к участию в мероприятии представители властей края и Барнаула, гастролировавший в этот день в краевом центре представитель разработчиков проекта из Санкт-Петербурга проигнорировали приглашение общественности рассказать о проекте на площадке местного отделения ОНФ. Вместо этого власти делегировали туда группу контролируемых ими депутатов Барнаульской гордумы, которые сначала старались просто сорвать проведение дискуссии. В этом они не преуспели, однако затем ряд капитулянтских выступлений сильно деморализовали общественников и в итоге их позиция так и не была сведена в какой-либо документ.

Тем не менее, в выступлениях, в том числе и из уст эмиссаров губернатора, прозвучало много важной информации о проекте, основные параметры которого пока активно скрываются управляющей краем командой.

Так, депутат БГД Юрий Ряполов подтвердил, что фактическим лоббистом проекта на Алтае является местный губернатор Александр Карлин. "Поскольку деньги выделяет край (и деньги федеральные), то край будет играть первую скрипку", - заявил по этому поводу депутат-единоросс. Подтвержденных данных о том, выделялись ли уже из бюджета края деньги на реализацию проекта нет, однако на заседании прозвучала цифра в 100 млн рублей, якобы уже выплаченных региональным бюджетом проектировщикам проблемного проекта.

А вот представитель Института водных и экологических проблем СО РАН Виктор Колесников отметил, что пакет документов с просьбой дать предварительное заключение на этот проект поступил в институт еще в конце 2015 года (еще тогда в нем содержалось и предварительное обоснование проекта). Проект вызвал в ИВЭП тогда неоднозначные мнения. "Если этот проект проходит по пойменным землям, то тут черт ногу сломит запроектировать этот обход", - заметил в этой связи эколог.

В итоге на сегодня данные, обосновывающие необходимость строительства обходной автодороги стоимостью порядка 20 млрд рублей, недоступны. Член Общественного совета при краевом Минстрое Константин Емешин в этой связи отметил, что на просьбу поделиться этими материалами "министр сказал, что тему ставить преждевременно, что ничего еще не решено".

Важным признанием стало высказывание одного из эмиссаров губернатора о том, что власти края ожидают, что проект будет финансироваться за счет средств системы Платон (контролируемой олигархом Аркадием Ротенбергом). Возможно, речь шла о той части средств, которые контролирующие Платон структуры должны перечислять в федеральный бюджет – выгодной для них альтернативой этому могли бы послужить ряд крупных дорожно- строительных проектов, реализуемых под их контролем (и с участием их бизнес-структур) в регионах России. Вероятное участие в барнаульском проекте группы Ротенберга могло бы прояснить сопутствующие ему странные обстоятельства – низкую проработанность, предельную закрытость, непонятный энтузиазм губернаторской команды, а также то, что новая автодорога должна получить платный для автомобилей статус (с расчетом на доход в 44 млн рублей). Юрий Ряполов даже прямо намекнул, что возможность получить в этот проект деньги Платона носит характер, далекий от экономики. "Если нам эти 20 миллиардов не выделят, то нам их не дадут ни подо что другое", - заявил он собравшимся.

В целом, однако, все высказанное не поменяло мнения общественников, оценивавших проект как системно непроработанный и сомнительный. Наиболее полно эту позицию выразил депутат Заксобрания Алтайского края Владислав Вакаев, произнесший развернутую речь о том, что стратегия развития края должна быть связана прежде всего с реконструкцией в современное четырехполосное шоссе с разделителем 163-километрового участка Чуйского тракта между Барнаулом и Бийском, а не с рождающими подозрение в масштабном коррупционном сговоре сомнительными проектами.

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