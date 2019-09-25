Аполитичный общественник в Барнауле получил штраф за былое сотрудничество с Соросом.

25.09.2019

О принятом 24 сентября решении суда в отношении общественной организации Молодые журналисты Алтая (МЖА) сообщил ее основатель Сергей Канарев.

Созданная Канаревым в 1996 г. МЖА в начальный период своей деятельности была известна на Алтае рядом резонансных общественных программ, а также активной деятельностью по привлечению грантов (в последнее десятилетие активность этой организации была минимальной). В ходе авторитарного поворота в России г-н Канарев существенно свернул свое сотрудничество с международными структурами, переориентировавшись на программы работы с российскими властями.

Поводом для неожиданного решения, чреватого крупным штрафом для традиционно аполитичной и лояльной властям группы алтайских общественников стала сделанная на их сайте два десятилетия назад ссылка о тогдашнем проекте сотрудничества МЖА с Институтом Открытое общество, учрежденного финансистом и филантропом Джорджем Соросом.

"Сегодня общественную организацию "Молодые журналисты Алтая" судили. Осудили по ст. 20.33 КоАП РФ. За ссылку на Институт Открытое общество, сделанную в 1999 году, когда тот еще был вполне желательной организацией и активно сотрудничал с различными российскими государственными организациями", - рассказал Канарев на своей странице в Фейсбуке.

Введенная в КоАП РФ в мае 2015 г. указанная им ст. 20.33 действительно вводит наказание за участие в деятельности или нарушение запретов в отношении иностранных или международных неправительственных организаций, признанных властями РФ нежелательными. За нарушение статья предполагает наложение крупных адмштрафов – на граждан в размере 5-15 тыс. рублей, на должностных лиц – 20-50 тыс. рублей, на юрлиц – 50-100 тыс. рублей.

В отношении Института Открытое общество решение о статусе нежелательной организации было выпущено Генпрокуратурой РФ в ноябре 2015 г. Вокруг этого в российских регионах прошли ряд организованных властями и силовиками акций по уничтожению некогда связанных с этой структурой культурных и научных проектов.

Так, в 2016г. большой резонанс имела проведенная в Республике Коми акция изъятия из библиотек и сожжения изданных с участием Института Сороса книг. Сообщалось, что она была проведена во исполнения поручения властям региона полпреда президента в СЗФО Андрея Травникова, в котором говорилось, что Фонд Сороса реализовывал программы, «целью которых является популяризация среди молодёжи чуждых российской идеологии установок, формирования в молодёжной среде искажённого восприятия отечественной истории».

О причастности федеральных силовых структур к новому "соросовскому" скандалу в Барнауле упоминает и Канарев. В опубликованном им отрывке протокола об административном правонарушении упоминается то, что при обосновании обвинений в адрес МЖА было активно задействовано управление ФСБ по Алтайскому краю.

В финале своей публикации алтайский общественник обращается к тем, кто некогда имел контакты со структурами Сороса со следующим призывом.

"Мы сделали ссылку и забыли, что она у нас есть среди большого объема информации. Но бдительные господа из органов через 20 лет ее нашли и теперь есть реальная угроза за этот недосмотр заплатить внушительный для организации штраф.

Коллеги, будьте осторожны, внимательней относитесь к своим интернет-ресурсам! Даже указание на то, что какой-то методический материал, размещенный на вашем сайте, разработан при поддержке Института Открытое общество может стать поводом для создания протокола об административном правонарушении," – пишет Канарев.

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