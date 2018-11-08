Алткрай входит в зимние морозы с объемными проблемами.

08.11.2018

Алтайский край входит в период зимних морозов с объемными проблемами в сфере отопления. Согласно прогнозам, уже 9 ноября температуры здесь опустятся существенно ниже нуля – и будут держаться на уровне 10-15 градусов мороза как минимум ближайшие 10 дней.

Однако, уже сейчас ясно, что вопреки уверениям губернаторской команды, в крае имеют место существенные провалы в области подготовки к зиме – значительные территории не готовы обеспечить там нормативный режим отопления.

Накануне губернатор Виктор Томенко отчитался о подготовке края к зиме на селекторном совещании перед вице-премьером Виталием Мутко. Независимая от властей края пресса не была допущена на мероприятие, поэтому можно ориентироваться лишь на официальные отчеты о нем. Губернаторская пресс-служба намекает в этой связи, что совещание подтвердило то, что край готов к зимним морозам.

"В ходе совещания был отмечен ряд регионов России, где наблюдаются проблемы в связи с неготовностью объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону. Однако в Алтайском крае данная работа ведется в соответствии с графиком, утвержденным нормативными документами Правительства края и муниципальных образований", - так успокоительно описывают итог совещания пиарщики г-на Томенко.

Однако, на местах регулярно прорывается информация о том, что значительные территории края не готовы к нормативному обеспечению отопительного сезона. Примером здесь можно назвать Змеиногорск. Местные власти и прокуратура пытается уверить жителей города в том, что проблемы с отоплением здесь успешно решаются. Однако, местное издание Змеиногорский вестник 7 ноября опубликовало большую подборку обращений горожан, утверждающих обратное.

Получить в краевом правительстве объективный комментарий по ситуации с началом отопительного сезона не представляется возможным.

Вероятным выглядит то, что сбои с началом отопительного сезона характерны не только для старинного алтайского города. Однако, в ситуации, когда краевое правительство активно поддерживает режим максимальной информационной закрытости, составить объективную карту проблемных территорий пока представляется затруднительным.

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