Алтайское Яблоко жалуется на то, что им срывают встречу с доверенными лицами Явлинского в Барнауле.

19.02.2018

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко распространила заявление о том, что им пытаются сорвать намеченную на 21 февраля в Барнауле встречу с двумя доверенными лицами Григория Явлинского. Сам Явлинский, участвующий в мартовских выборах, не планирует посетить Алтай. Вместо него сюда должны прибыть двое его доверенных лиц – бывшие депутаты Госдумы Владимир Рыжков и Валерий Борщев.

Яблоко планировало провести встречу с ними горожан в конференц-зале отеля Alexander House, традиционно арендуемом этой партией для своих мероприятий. Однако, сторонники Явлинского получили неожиданный отказ от представителя отеля.

"В телефонном разговоре она сослалась на устное распоряжение директора Елены Смирновой, которая с ее слов является женой известного алтайского бизнесмена Николая Кузнецова, которому по данным СМИ принадлежит компания "КДМ", которая владеет такими объектами, как ТЦ "Столичный", "КДМ", управляющими компаниями и отелем «Alexander Hause». Мне неизвестно с чем связан столь поспешный отказ, но могу предположить, что за этим стоит пресловутый административный ресурс, только вот непонятно он принадлежит краевым властям или администрации Президента РФ В.В. Путина", - рассказывает об обстоятельствах инцидента лидер алтайских яблочников Александр Гончаренко.

В итоге встреча с эмиссарами Явлинского пройдет в другом отеле – Улитка.

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