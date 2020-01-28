Алтайское Яблоко расследует подозрения в алкогольном ДТП с участием генерала Новикова.

28.01.2020

О подозрениях в участии в ДТП (в возможном состоянии алкогольного опьянения) в адрес главы администрации Октябрьского района Барнаула Вячеслава Новикова сообщила накануне действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко. Партийцы сообщают о своих намерениях провести расследования возникших в связи с инцидентом подозрений.

Генерал Новиков в прошлом занимал пост первого заместителя руководителя краевого главка МВД, в этот период он пользовался репутацией доверенного конфидента длительное время управлявшего Алтайским краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева. В период президентства Медведева Новиков быв уволен из МВД, после чего его доверители инкорпорировали его в структуры управления Барнаулом.

Алтайское Яблоко ранее неоднократно сообщало о том, что в последние несколько лет Новиков был уличен в серии нарушений антикоррупционного законодательства. Однако, на его защиту были мобилизованы как местные власти, так и силовики, в результате чего чиновник-коррупционер отделался замечанием. В защиту Новикова тогда также активно выступили предположительно курируемые представителями силового сообщества лидеры местных групп проправительственных экстремистов. В своих публикациях они именовали отставника "боевым генералом" и угрожали авторам антикоррупционных расследований.

В настоящий момент Яблоко проверяет сведения о том, что Новиков якобы "29.12.2019 г. не справился с управлением автомобиля Фольксваген Таурег и съехал в кювет. Это случилось на одной из улиц города Новоалтайска.

Прибывшие сотрудники местной полиции, как говорят злые языки, застали генерала с признаками опьянения.

Полицейские якобы предложили своему бывшему коллеге пройти освидетельствование на предмет опьянения, но получили отказ. Тогда Новикову предложили пройти эту процедуру в медицинском учреждении и снова отказ.

Генерал был отстранен от управления транспортным средством и в отношении него был составлен административный материал".

В ходе проведенного партийцами расследования ими было получено предварительное подтверждение этих подозрений – в отношении Новикова действительно в суде Новоалтайска сейчас ведется производство по статье о "алкогольном ДТП".

"На сайте Новоалтайского суда по судебному участку №2 размещена информация о деле № 5 - 14 / 2020. По Новикову В.Г. ведется производство по ст. 12.26 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) и суд назначен на 30 января 2020 года.

Для справки. Статья 12.26 КоАП РФ. Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет", - рассказывает в этой связи пресс-служба алтайского Яблока.

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