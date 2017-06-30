Алтайское Яблоко пытается защитить попавшего в плен на Украине солдата из Топчихи.

30.06.2017

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко начала кампанию защиты попавшего в плен на Украине 22-летнего ефрейтора Виктора Агеева. 24 июня он был пленен в оружием в руках украинскими военными в Донбассе, действуя там в составе воинского формирования самопровозглашенной ЛНР. Украинские власти заявляют о том, что Агеев на этот момент являлся действующим военнослужащим (контрактником) российской армии, российское Минобороны отрицает это.

29 июня в этой связи Новая газета опубликовала обращение матери солдата с Алтая Светланы Агеевой, в котором она просит помочь в освобождении сына.

Свое обращение женщина передала в алтайскую организацию Яблока, лидер которой Александр Гончаренко оказался ее односельчанином. Гончаренко переслал документ руководителю фракции Яблока в Заксобрании Санкт-Петербурга Борису Вишневскому, после чего депутат написал министру обороны РФ Сергею Шойгу, предложив «срочно проверить» информацию обращения.

В обращении мать солдата настаивает на том, что с 18 марта 2017 года ее сын служил по контракту в Батайске Ростовской области и «ничего не говорил, что собирается расторгать контракт». «Он был доволен новой службой, прислал приказ о присвоении очередного воинского звания ефрейтор. Приказ № 866 от 4.05.2017 г.» — пишет женщина.

Светлана Агеева также сообщила, что в районном и краевом военкоматах ей не смогли дать никаких разъяснений о судьбе ее сына. «Прошу оказать содействие в установлении причин, как он оказался там, в условиях содержания в следственных учреждениях Украины, возможности связаться с ним по телефону, интернет и т. д., в освобождении и возвращении домой», — говорится в опубликованном Новой газетой обращении женщины.

Тем временем, заявления о судьбе пленного сделали власти России и Украины. «Могу предположить, что безусловно, как и в отношении всех граждан России, по всей видимости, будут приниматься меры по защите всех законных прав», — заявил 29 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Заявление о готовности Киева к обмену Агеева (после завершения следствия по его делу) в этот сделал также украинский министр обороны Степан Полторак.

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