Алтайское Яблоко продолжает требовать увольнения генерала Новикова.

06.12.2019

Действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко продолжает вести кампанию с требованием увольнения одного из руководителей администрации Барнаула – главы Октябрьского района Вячеслава Новикова (в связи с выявленной в отношении него серией нарушений антикоррупционного законодательства).

Влиятельный экс-генерал МВД, в прошлом фактически руководивший краевым главком этого ведомства и имевший репутацию доверенного конфидента управлявшего Алтайским краем тандема – Александра Карлина и Сергея Локтева, однако, сохраняет свой пост при уже втором руководителе администрации краевого центра - несмотря на то, что законодательство предполагает однозначно лишь одну меру реакции на его правонарушения – увольнение.

Требования увольнения Новикова также встретили резкую реакцию со стороны действующих в Барнауле близких к городским властям и силовикам нелегальных экстремистских групп, активисты которых подозреваются в причастности к серии нападений на оппозиционеров, поджогам и т.п. В полемике в соцсетях со стороны их представителей в адрес организаторов кампании за увольнение Новикова звучали угрозы, а чиновник–правонарушитель именовался "боевым генералом".

Настаивающее на таком решении Яблоко вот уже второй год пытается добиться увольнения нарушителя антикоррупционного законодательства, встречая при этом системное нежелание выполнять требования закона со стороны городских властей и местной прокуратуры.

В распространенном 5 декабря пресс-службой партии заявлении, однако, Яблоко констатировало "положительные подвижки" в деле генерала Новикова.

Она сообщает, что прокуратура Алткрая признала необоснованным отказ администрации Барнаула предоставить краевому отделению этой партии сведения о нарушениях антикоррупционного законодательства Вячеславом Новиковым и привлечения его к дисциплинарной ответственности. Сообщается, что краевой прокуратурой также было указано прокурору города Барнаула Владимиру Елизарову на недопустимость подобных фактов (некачественная проверка), на необходимость своевременного и качественного проведения проверок по обращению заявителей.

"К сожалению, в ответе краевой прокуратуры не было сказано какие меры прокурорского реагирования приняты в отношении первого заместителя главы администрации города Вячеслава Франка. Именно им было подписано отказное письмо," – говорится в заявлении алтайских яблочников.

Тем не менее, несмотря на "подвижки ", г-н Новиков продолжает занимать пост главы района.

"На имя лидера краевых «яблочников» Александра Гончаренко поступило письмо от первого заместителя прокурора края Александра Фоминых, в котором он сообщает, что прокурором города Барнаула внесено представление первому заместителю главы города (20.09.2019 г.) и по истечению месяца со дня его получения адресатом партия «ЯБЛОКО» может получить информацию в городской прокуратуре о результатах рассмотрения представления.

Даже с учетом погрешности на работу почты России прошло достаточно времени и «Яблоко» решила поинтересоваться у Владимира Елизарова о том, какое наказание понес Вячеслав Франк, успевший за это время пересесть из кресла первого заместителя в кресло исполняющего обязанности мэра Барнаула.

А все из-за генеральской «забывчивости» главы Октябрьского района г. Барнаула Вячеслава Новикова, который в начале забыл в декларации» указать элитную недвижимость в одном из коттеджных поселков в Фирсово , а затем еще в нарушении действующего законодательства в декларации указал недостоверные сведения о доходах, полученных от реализации автомобиля Фольксваген Таурег . За эти достаточно серьезные нарушения требования антикоррупционного законодательства Новикову в начале было объявлено замечание, а затем лишь выговор, хотя по закону должны были выгнать с работы," – так излагает алтайское Яблоко фабулу и последние новости резонансного коррупционного конфликта.

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