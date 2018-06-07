Алтайское Яблоко предлагает краевому Заксобранию существенно ослабить муниципальный фильтр в преддверии выборов губернатора в сентябре.

07.06.2018

Заявление своего регионального совета на эту тему действующая в Алтайском крае организация партии Яблоко распространила 6 июня. В нем предстоящие в сентябре выборы губернатора края оцениваются как фактически нелегитимные, в связи с системным нарушением региональным выборным законодательством принципа народовластия.

"Действующая избирательная система выборности губернатора края, при которой невозможно самовыдвижение кандидатов, а семипроцентный муниципальный фильтр дает возможность участия в выборах только кандидату от партии «Единая Россия» грубо нарушает принципы народовластия", - говорится в заявлении.

Партия, выступая за отмену сбора подписей депутатов для претендентов на участие в выборах губернатора, отмечает, что сегодня такой фильтр в Алтайском крае – один из самых жестких в России. И он фактически не допускает к этим выборам никого, кроме кремлевских эмиссаров (и их спойлеров).

"Считаем это несправедливым по отношению к жителям края.

Уверены, что на Алтае найдутся честные и талантливые политики, болеющие за судьбу края, которые могли бы составить на предстоящих выборах достойную конкуренцию кремлевскому назначенцу, но действующий муниципальный фильтр не позволяет им этого сделать", - говорится в заявлении.

В финале его авторы обращаются в к депутатам Заксобрания региона, призывая их в рамках своих полномочий предельно ослабить действие дискредитирующей выборную процедуры нормы: "Несмотря на то, что муниципальный фильтр установлен федеральным законодательством, депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания могут на ближайшей сессии принять решение о существенном снижении муниципального фильтра. Призываем их принять такое решение".

В Заксобрании Алтайского края Яблоко не имеет ни одного мандата. О какой-либо реакции на обращение партий системной "четверки", поделившей депутатские мандаты в региональной легислатуре, на сегодня неизвестно.

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