|<<
|Сентябрь 2019
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Об аресте 22 сентября на территории Северного Кипра напавшего на женщину грабителя, оказавшегося известным маньяком – бывшим старшим следователем СКР с Алтая – сообщают местные СМИ. Александр Сатлаев, въехавший на Северный Кпир 19 сентября, напал на женщину в городе Кериния, рассказывает Kıbrıs Gazetesi. Маньяк начал ее душить, а когда жертва потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро и сбежал. Однако, полиция вскоре задержала его, ориентируясь на данные уличных видеокамер.
"Преступление подозреваемого в совершении ограбления является серьезным преступлением, которое предусматривает пожизненное заключение", - завил в этой связи Kıbrıs Gazetesi сотрудник местной полиции Аднан Кардешлер.
В России отпрыск семьи высокопоставленных представителей юридического сообщества работал в управлении СКР по Республике Алтай, в 2013 году он был приговорен за серию нападений на женщин. Однако, вскоре он досрочно вышел на свободу и вскоре вновь попал в розыск по подозрению в новом нападении.
На фото KG: сотрудники полиции Северного Кипра ведут задержанного экс-следователя СКР.← Назад
Elements not found