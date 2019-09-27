Алтайский маньяк-следователь пойман на Северном Кипре после совершения грабежа.

27.09.2019

Об аресте 22 сентября на территории Северного Кипра напавшего на женщину грабителя, оказавшегося известным маньяком – бывшим старшим следователем СКР с Алтая – сообщают местные СМИ. Александр Сатлаев, въехавший на Северный Кпир 19 сентября, напал на женщину в городе Кериния, рассказывает Kıbrıs Gazetesi. Маньяк начал ее душить, а когда жертва потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро и сбежал. Однако, полиция вскоре задержала его, ориентируясь на данные уличных видеокамер.

"Преступление подозреваемого в совершении ограбления является серьезным преступлением, которое предусматривает пожизненное заключение", - завил в этой связи Kıbrıs Gazetesi сотрудник местной полиции Аднан Кардешлер.

В России отпрыск семьи высокопоставленных представителей юридического сообщества работал в управлении СКР по Республике Алтай, в 2013 году он был приговорен за серию нападений на женщин. Однако, вскоре он досрочно вышел на свободу и вскоре вновь попал в розыск по подозрению в новом нападении.

На фото KG: сотрудники полиции Северного Кипра ведут задержанного экс-следователя СКР.

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