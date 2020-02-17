Алтайский край занял 72-ое место по качеству жизни среди регионов России (по версии РИА Новости).

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17 февраля РИА Новости опубликовало очередной (восьмой по счету) рейтинг качества жизни в российских регионах – за 2019 год. Алтайский край в нем занял 72 место (среди 85 регионов).
Присвоенный региону итоговый балл в публикации рассчитывался авторами на основе "комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере". База для расчетов при этом формировалась на основе данных Росстата и федеральных министерств.
Полные данные рейтинга и отчеты по отдельным регионам при этом пока не опубликованы.
В аналогичном рейтинге за 2018 г. РИА Новости определяло уровень качества жизни в Алтайском крае как 83-ий среди российских регионов. Таким образом, за год авторы рейтинга констатировали положительное движение края на 1 позицию. Это в целом соответствует общей тенденции – сводный балл в рейтинге увеличился у 51 региона, а снизился – у 34 регионов (в целом по стране качество жизни при этом фактически за год не изменилось).
За счет чего в Алтайском крае авторы констатировали положительную динамику – пока неясно. Во всяком случае, это явно не связано с ситуацией с самым болезненным здесь вопросом – уровнем жизни населения. Хотя официальные данные о реальных располагаемых доходах в 2019 г. в АК скрываются, экспертные прогнозы констатируют, что их быстрое падение скорее всего, продолжилось (примерно на уровне -2,5% к показателям предыдущего года). При этом в целом по стране (после ряда изменений в методиках расчета) Росстат заявил о том, что по итогам года такие доходы падать перестали.
Новосибирская область в 2019 г. стала лидером по качеству жизни среди сибирских регионов, заняв 22 (+2 позиции к 2018 г.) место. Красноярский край занял 38 (+7) место, Томская область 45 (+6) место, Омская область – 53 (+4) место, Кемеровская область на 56 (-2) месте. При этом два сибирских региона (Томск и Красноярск) по динамике роста стали общероссийскими лидерами.
Республика Алтай по качеству жизни отнесена на 80 место (с нулевой динамикой).
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