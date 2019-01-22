Алтайский край занял 2 место по инвестактивности в рейтинге московского издания.

22.01.2019

Алтайский край занял 2 место среди регионов России в рейтинге инвестиционной активности (за декабрь 2018 года). Автором рейтинга является зарегистрированный в 2016 г. журнал Инвест-Форсайт. При этом такая достаточно необычная характеристика как "инвестиционная активность" рассчитывается исходя из количества сообщений в прессе о разворачивании новых или развитии уже имеющихся инвестпроектов.

Первое место среди регионов России в декабре, по оценке издания, заняла Липецкая область, последнее – Еврейская автономная область.

Томская область на 4 месте, Кемеровская область заняла 15 место, Новосибирская область – 17 место.

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