Алтайский край в снежном плену: власти потерпели фиаско в объявленной ими войне с заносами?

12.02.2020

Демонстративно объявленная некоторое время назад правительством Алтайского края "война" с занесенными снежными завалами автодорогами, отрезавшими многочисленные населенные пункты, на сегодня явно показала, что управляющая краем команда оказалась неспособна эффективно решать не только вопросы стратегического развития, но и текущего управления регионом.

Явным свидетельством этого можно считать отчеты о ситуации в Змеиногорском районе, где недавно с пафосным визитом побывал сопровождаемый многочисленной свитой губернатор Виктор Томенко.

Губернатор во время поезки в Змеиногорский и соседние районы. Фото - газеты Алтайская правда.

Несмотря на объявленную им там "войну" со снежными заносами автодорог, значительное число их по-прежнему завалено снегами, а населенные пункты, куда они ведут, отрезаны от мира.

Об этом свидетельствует подробный отчет о ситуации на 10 февраля, опубликованный газетой Змеиногорский вестник. Издание публикует фотографии и видео заваленной снегом автодороги, ведущей к населенным пунктам Предгорное и Локоток. Местные жители отмечают, что проблемы с проездом из сел начались еще в середине января. «Молоковозов у нас не было где то с 13 января. И дорога за месяц была всего полтора дня», - пишет местная жительница Дарья Рыжих (Штифонова). Это подтверждают и другие местные жители. «Почему не чистят дороги к посёлкам Локоток и Предгорный у них больше 20 дней нет дорог?», - публикует издание размещенный в соцсетях комментарий Дмитрия Шенцова.

Фото - газета Змеиногорский вестник.

В редакции Змеиногорского вестника также подтверждают эти заявления. "Как сообщили нам жители сегодня 11 февраля, проезд к их селу был один день 3 февраля. А 4 дорогу уже замело, работники ООО "Октябрьский" не смогли попасть на рабочие места, а дети в школу", - пишет газета.

Проблема продовольственного снабжения и эвакуации из отрезанных сел больных при этом решается местными жителями с помощью снегоходов.

В алтайской глубинке жители убеждены, что в правительстве Алтайского края утеряли контроль над ситуацией и распространяют ложную информацию о том, что она не носит чрезвычайного характера. В этой связи газета публикует высказывание Маргариты Тюляндиной (Бруннер): «Здравствуйте, как сообщили в администрации Змеиногорского района, дорожные службы ведут работы по очистке дороги от поселка Предгорного к поселку Локоток. Работы планируется завершить сегодня, 05.02.2020, к 18-00 часам, если не подведет техника. Сегодня 05.02.2020 с привлечением спасателей МЧС в поселок завезены продукты. И это ответ правительства Алтайского края, а перед правительством отчитался район! Все хорошо в районе, на самом-то деле! НИ ТЕХНИКА НЕ НУЖНА, НИ СРЕДСТВА....НИ ЛЮДИ...печально...».

Ситуация фиаско властей в борьбе со снежными заносами в Алтайском крае, по-видимому, носит повсеместный характер – однако, она системно замалчивается местной прессой, преимущественно контролируемой краевым правительством (с помощью директивных или договорных схем). Так, например, большой общественные резонанс на прошлой неделе имел во многом повторяющий змеиногорские реалии рассказ о занесенных снегом поселках главы муниципалитета в пригороде Барнаула Олега Боронина. Баллотировавшийся в прошлом на пост губернатора Алткрая авторитетный в среде муниципалов лидер местного самоуправления рассказал практически о тех же проблемах, которые даже под боком краевой столицы оказалась неспособными решить ни краевое правительством, ни фактически назначаемые под контролем его блока "внутренней политики" администрации районов/городов края.

В дискуссиях в соцсетях и неконтролируемом властями медиа-секторе при этом отмечается, что свою неспособность даже в таком явно не самом сложном вопросе действующие власти в Алтайском крае проявили не только в глубинке, но и в краевом центре – Барнауле, значительная часть улиц которого неделями также не чистится в этом сезоне от снега.

При этом проводимые в медиа опросы показывают, что ответственность за это жители однозначно возлагают на глав местной власти – в случае Барнаула, на и.о. сити-менеджера Вячеслава Франка. Проблемный руководитель, неожиданно оказавшийся на своем посту после череды скандальных отставок своих предшественников, зачастую сопровождавшихся уголовным бэкграундом, однако, пользуется полной поддержкой губернаторской команды.

Несмотря на то, что в адрес Франка высказывают и обоснованные сомнения в реальности заявленного им диплома о высшем образовании, а местные медиа публикуют документированные подробности серии сделок по выведению из собственности муниципального имущества, в которых просматриваются коррупционные интересы градоначальника.

Тем не менее, ожидается, что с подачи губернатора уже на днях Франк будет утвержден на своем посту на постоянной основе: для этого блоком "внутренней политики" крайправительства был предпринят ряд маневров, призванных блокировать недовольство в адрес этой проблемной фигуры, существовавшее даже в рядах лояльной власти элиты.

Нет комментариев