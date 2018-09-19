Алтайский край в рейтинге зарплат внезапно поднялся на десяток позиций.

|<<
|Сентябрь 2018
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
По данным рейтинга средних зарплат среди регионов России (за июль 2018 года) Алтайский край сделал значительный рывок. По итогам этого месяца он занял 76-ое место по размерам средней зарплаты на июль (25.774 рубля).
Меньше, чем здесь средние зарплаты сложились в 9-ти регионах России.
По данным доклада Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2018гг." среди таких регионов были:
Кабардино-Балкария 23.490
Ингушетия 23.744
Дагестан 24.023
Ивановская область 25.033
Калмыкия 25.353
Чечня 25.389
Карачаево-Черкесия 25.464
Тамбовская область 25.498
Адыгея 25.613
Любопытно, что среди регионов с зарплатой меньше, чем на Алтае, оказались не только традиционные аутсайдеры в лице республик Северного Кавказа и юга, но также и несколько регионов Центральной России (такое явление не наблюдалось уже почти десятилетие).
Итоги июля оказались совершенно неожиданными для Алтайского края, в целом за предыдущее полугодие занявшего среди регионов России по размерам зарплаты последнее, 85-ое место.
Драматические изменения в рейтинге регионов по размерам зарплат по итогам июля произошли на фоне ее существенного снижения в этом месяце. Так, в среднем по России зарплата за июль (по сравнению с предыдущим месяцем) упала на 3432 рубля. В целом это явление носит сезонный характер. В июле 2017 г., например, зарплата по РФ также падала на 3381 рубль.
Однако, в текущем году динамика этого падения в регионах изменилась. Так, в Алтайском крае, в отличие от общей ситуации по стране, это падение оказалось существенно ниже прошлогоднего (1086 рублей против 1331 рубля в июле прошлого года).
Это и позволило беднейшему сибирскому региону совершить в июле неожиданный "скачок" в рейтинге важнейшего социального индикатора. Пока, впрочем, нет достаточных оснований говорить о том, что Алтайский край сможет закрепиться на достигнутом месте, откуда десятилетие назад он начал медленно, но неуклонно деградировать.← Назад
Elements not found