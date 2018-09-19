Алтайский край в рейтинге зарплат внезапно поднялся на десяток позиций.

19.09.2018

По данным рейтинга средних зарплат среди регионов России (за июль 2018 года) Алтайский край сделал значительный рывок. По итогам этого месяца он занял 76-ое место по размерам средней зарплаты на июль (25.774 рубля).

Меньше, чем здесь средние зарплаты сложились в 9-ти регионах России.

По данным доклада Росстата "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации в 2013-2018гг." среди таких регионов были:

Кабардино-Балкария 23.490

Ингушетия 23.744

Дагестан 24.023

Ивановская область 25.033

Калмыкия 25.353

Чечня 25.389

Карачаево-Черкесия 25.464

Тамбовская область 25.498

Адыгея 25.613

Любопытно, что среди регионов с зарплатой меньше, чем на Алтае, оказались не только традиционные аутсайдеры в лице республик Северного Кавказа и юга, но также и несколько регионов Центральной России (такое явление не наблюдалось уже почти десятилетие).

Итоги июля оказались совершенно неожиданными для Алтайского края, в целом за предыдущее полугодие занявшего среди регионов России по размерам зарплаты последнее, 85-ое место.

Драматические изменения в рейтинге регионов по размерам зарплат по итогам июля произошли на фоне ее существенного снижения в этом месяце. Так, в среднем по России зарплата за июль (по сравнению с предыдущим месяцем) упала на 3432 рубля. В целом это явление носит сезонный характер. В июле 2017 г., например, зарплата по РФ также падала на 3381 рубль.

Однако, в текущем году динамика этого падения в регионах изменилась. Так, в Алтайском крае, в отличие от общей ситуации по стране, это падение оказалось существенно ниже прошлогоднего (1086 рублей против 1331 рубля в июле прошлого года).

Это и позволило беднейшему сибирскому региону совершить в июле неожиданный "скачок" в рейтинге важнейшего социального индикатора. Пока, впрочем, нет достаточных оснований говорить о том, что Алтайский край сможет закрепиться на достигнутом месте, откуда десятилетие назад он начал медленно, но неуклонно деградировать.

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