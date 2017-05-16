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Алтайский край - в пятерке худших в рейтинге благосостояния семей в 2016 году.

16.05.2017

Об этом свидетельствует опубликованный 15 мая РИА Рейтинг доклад "Рейтинг регионов по благосостоянию российских семей по итогам 2016 года". Авторитетное рейтинговое агентство уже несколько лет ранжирует российские региону по размеру  бюджета семей с детьми (по количеству средств, остающихся в бюджете семьи с двумя детьми, после минимально необходимых расходов).

По итогам 2016 года депрессивный Алтайский край, традиционно занимающий в этом рейтинге последние места, подтвердил эту позицию. В 2015 году он занимал среди 85 регионов России по размеру свободного от минимально необходимых расходов семейного  бюджета 82 место, а по итогам 2016 года занял 81 место.

Хуже, чем в Алтайском крае с семейными бюджетами в 2016году ситуация складывалась в таких также традиционно депрессивных российских регионах как Ивановская область, Дагестан, Псковская область и Кабардино-Балкария.

Соседние с Алтаем сибирские регионы в рейтинговой таблице заняли существенно более высокие места. Так, Томская область оказалась на 21 месте, Кемеровская область на 27 месте, Новосибирская область на 49 месте.

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