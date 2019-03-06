Алтайский край в 2018 г. по размеру зарплаты занял 81 место в России.

06.03.2019

По итогам 2018 года Алтайский край занял по размеру номинальной зарплаты (25.506 рублей) 81 место среди 85 регионов России. Об этом сообщает Росстат в докладе "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике по субъектам Российской Федерации за 2000-2018гг." (данные носят предварительный характер).

Меньше, чем в депрессивном сибирском регионе, в прошлом году средняя зарплата была лишь в четырех республиках Северного Кавказа - Карачаево-Черкесии (25.264 рубля), Кабардино-Балкарии (25.186 рублей), Ингушетии (25.052 рубля), Дагестане (24.780 рублей).

Средняя алтайская зарплата по итогам прошлого года составила 58,7% от средней по России. Это цифра (56-58%) является стабильной в течение длительного периода (боле десятилетия).

По итогам 2017 года Алтайский край занимал по размерам средней зарплаты 83 место среди регионов России. Тогда зарплата меньше чем на Алтае, была лишь в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Впрочем, данные по Ингушетии и Кабардино- Балкарии (оказавшихся теперь позади Алткрая) тогда превышали алтайские показатели лишь на 3 и 35 рублей соответственно.

Поэтому, хотя "зарплатный" рейтинг края по итогам 2018 года и показал формальную положительную динамику, особо значимым это достижение назвать оснований пока не имеется.

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