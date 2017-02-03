Алтайский край стал лидером среди регионов по сокращению поголовья коров.

03.02.2017

Темпы сокращения поголовья коров в Алтайском крае (за 11 месяцев 2016 года) превысили средние по России почти в три раза, что вывело этот традиционно считающийся аграрным регион в число худших, сообщает специализированный портал MilkNews.ru. В итоге по состоянию на 1.10.2016 года поголовье коров в Алтайском крае составляло 363,1 тыс. голов, что на19,8 тыс. коров меньше прошлогодних показателей. В абсолютных цифрах поголовье коров, сильнее чем на Алтае, упало только в Башкирии. В 29-ти регионах России при этом поголовье коров выросло. Среди регионов, продемонстрировавших наибольшие темпы роста – Республика Алтай и Новосибирская область.

В целом в России за 11 месяцев 2016 года поголовье коров также снизилось - на 1,8% (в Алтайском крае – на 5,2%), сообщает Аналитический центр MilkNews. В основном, это падение шло за счет сокращения коров, содержащихся в хозяйствах населения (их количество упало на 3,2%).

Тем не менее, несмотря на быстрые темпы сокращения коров, Алтайский край пока продолжает входить в пятерку регионов с наибольшим их поголовьем. Любопытно, что первое место по поголовью коров в стране занимает Дагестан(479,4 тыс. гол., +7,4 тыс. гол.), столь же уверенно занимающий среди регионов последнее место по средней зарплате. В пятерке регионов с наибольшим поголовьем коров входят также Алтайский край (363,1 тыс. гол., -19,8 тыс. гол.), и Калмыкия (331,4 тыс. гол., -19,7 тыс. гол.), занимающие по средней зарплате следующие места за Дагестаном.

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