Алтайский край сохраняет место лидера протестов среди российских регионов.

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Об этом свидетельствуют данные исследования "Рейтинг протестной активности регионов", проведенного АНО «Институт региональной экспертизы» по итогам арта 2019 года. Более того, уровень протестной активности в Алтайском крае был оценен авторами исследования как быстро растущий.
Согласно данным опубликованного 9 апреля документа, Алтайский край был включен его авторами в "красную" группу регионов с максимально высокой протестной активностью. По итогам марта край занял по уровню протестов 6 место среди регионов России (месяцем ранее он занимал 12 место, также, впрочем, входя в состав тревожной "красной" группы). Среди сибирских регионов в эту группу по итогам марта также была включена Якутия и Бурятия.
С учетом того, что на востоке России авторы исследования ожидаемо отмечали отсутствие лидирования в протестной повестке ведущей в регионах российской метрополии "мусорной" темы, алтайская ситуация и ее динамика предстает достаточно тревожной: ни один крупный русский регион Сибири пока не демонстрирует подобных результатов.
В целом, авторы исследования отмечали в марте рост протестной активности по сравнению с предыдущим месяцем. Говоря о структуре протестов, они констатируют охваченность практически всех регионов России значимым социально-экономическим недовольством, выливающимся в публичную сферу. При этом даже незначительные факты раздражения в политической сфере, дополняющие этот фон, рождают в регионах феномены протестных пиков, пока еще носящие очаговый характер.
В итоге авторы констатируют стирание грани между социально-экономическим и политическим протестами на фоне постепенного роста протестной активности населения.
Они прогнозируют на ближайшие месяцы сохранение протестов на сложившемся уровне, отрицая, таким образом, в текущем году традиционный для теплого периода в России спад общественной активности. Авторы констатируют, что основным драйвером протестов является самодеятельная гражданская активность населения. Единственным же элементом традиционной политической системы, заметным в протестах, является активность низовых структур КПРФ.← Назад
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