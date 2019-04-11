Алтайский край сохраняет место лидера протестов среди российских регионов.

11.04.2019

Об этом свидетельствуют данные исследования "Рейтинг протестной активности регионов", проведенного АНО «Институт региональной экспертизы» по итогам арта 2019 года. Более того, уровень протестной активности в Алтайском крае был оценен авторами исследования как быстро растущий.

Согласно данным опубликованного 9 апреля документа, Алтайский край был включен его авторами в "красную" группу регионов с максимально высокой протестной активностью. По итогам марта край занял по уровню протестов 6 место среди регионов России (месяцем ранее он занимал 12 место, также, впрочем, входя в состав тревожной "красной" группы). Среди сибирских регионов в эту группу по итогам марта также была включена Якутия и Бурятия.

С учетом того, что на востоке России авторы исследования ожидаемо отмечали отсутствие лидирования в протестной повестке ведущей в регионах российской метрополии "мусорной" темы, алтайская ситуация и ее динамика предстает достаточно тревожной: ни один крупный русский регион Сибири пока не демонстрирует подобных результатов.

В целом, авторы исследования отмечали в марте рост протестной активности по сравнению с предыдущим месяцем. Говоря о структуре протестов, они констатируют охваченность практически всех регионов России значимым социально-экономическим недовольством, выливающимся в публичную сферу. При этом даже незначительные факты раздражения в политической сфере, дополняющие этот фон, рождают в регионах феномены протестных пиков, пока еще носящие очаговый характер.

В итоге авторы констатируют стирание грани между социально-экономическим и политическим протестами на фоне постепенного роста протестной активности населения.

Они прогнозируют на ближайшие месяцы сохранение протестов на сложившемся уровне, отрицая, таким образом, в текущем году традиционный для теплого периода в России спад общественной активности. Авторы констатируют, что основным драйвером протестов является самодеятельная гражданская активность населения. Единственным же элементом традиционной политической системы, заметным в протестах, является активность низовых структур КПРФ.

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