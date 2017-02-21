Алтайский край опустился на три позиции в рейтинге регионов по качеству жизни в 2016 году.

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Об этом сообщает 20 февраля РИА Рейтинг, публикуя очередной рейтинг качества жизни российских регионов (в 2016 году). Стоит отметить, что пятерка лидеров рейтинга по итогам 2016 года не изменилась – по-прежнему это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. При этом в пятерку аутсайдеров по итогам прошлого года вошла Республика Алтай – если в 2015 году она заняла по качеству жизни 80 место, по итогам 2016 г. она опустилась на 82 место.
Алтайский край также существенно ухудшил свои позиции, опустившись с 61 на 64 место.
На это повлияли слабые позиции края по таким показателям как низкий размер денежных доходов населения, высокий уровень безработицы, низкий уровень благоустройства жилищного фонда, высокая отрицательная миграция, низкий уровень инвестиций, и практически худшая в России ситуация с общей заболеваемостью населения.
А вот климат и экология, напротив, традиционно были сильными сторонами края. Довольно неплохо также выглядели пока показатели обеспеченности жителей края объектами социальной инфраструктуры (впрочем, сети этих учреждений активно сокращаются губернаторской командой). В экономике неплохо выглядели показатели края в развитии отрасли торговли и транспорта, а также малого бизнеса.
Ухудшили свои позиции и другие крупные сибирские регионы. Так, Новосибирская область заняла в рейтинге качества жизни 28 место (в 2015 г. – 22 место), Омская область на 52 месте (была на 37), Томская - на 47 (была на 45), Кемеровская – на 56 (была на 51).← Назад
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