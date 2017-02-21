Алтайский край опустился на три позиции в рейтинге регионов по качеству жизни в 2016 году.

21.02.2017

Об этом сообщает 20 февраля РИА Рейтинг, публикуя очередной рейтинг качества жизни российских регионов (в 2016 году). Стоит отметить, что пятерка лидеров рейтинга по итогам 2016 года не изменилась – по-прежнему это Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. При этом в пятерку аутсайдеров по итогам прошлого года вошла Республика Алтай – если в 2015 году она заняла по качеству жизни 80 место, по итогам 2016 г. она опустилась на 82 место.

Алтайский край также существенно ухудшил свои позиции, опустившись с 61 на 64 место.

На это повлияли слабые позиции края по таким показателям как низкий размер денежных доходов населения, высокий уровень безработицы, низкий уровень благоустройства жилищного фонда, высокая отрицательная миграция, низкий уровень инвестиций, и практически худшая в России ситуация с общей заболеваемостью населения.

А вот климат и экология, напротив, традиционно были сильными сторонами края. Довольно неплохо также выглядели пока показатели обеспеченности жителей края объектами социальной инфраструктуры (впрочем, сети этих учреждений активно сокращаются губернаторской командой). В экономике неплохо выглядели показатели края в развитии отрасли торговли и транспорта, а также малого бизнеса.

Ухудшили свои позиции и другие крупные сибирские регионы. Так, Новосибирская область заняла в рейтинге качества жизни 28 место (в 2015 г. – 22 место), Омская область на 52 месте (была на 37), Томская - на 47 (была на 45), Кемеровская – на 56 (была на 51).

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