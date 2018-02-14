Алтайский край опустился на 2 позиции в рейтинге качества жизни за 2017 год.

14.02.2018

Алтайский край занял 66-ое место в рейтинге регионов по качеству жизни за 2017 год, опубликованному 14 февраля РИА Рейтинг. В предыдущем году он занимал среди 85-ти регионов 64-ое место, "сдав" таким образом за год две позиции в ведущем интегральном рейтинге авторитетного аналитического центра.

Рейтинг качества жизни строился его авторским коллективом на основе комплексного учета 72 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. Среди них уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Большинство анализируемых показателей в полной версии рейтинга близко к средним для это региона значениям. А некоторые, напротив, выглядят достаточно прилично (например, в области общей освоенности территории и развитии бизнеса). Однако анализ отдельных показателей показывает ряд из них, особо значимо "тянущих" край вниз. Это показатели здоровья населения, и что особенно важно предельно низкий уровень инвестиций (80 место) и объем отрицательных итогов миграции (79 место). Последние два показателя могут свидетельствовать о том, что депрессивный характер ситуации в крае не только не преодолен, но приобрел устойчиво-застойный характер. И будущие ожидания населения этой территории в условиях предельно низкого инвестиционного интереса к ней вполне ожидаемо связаны с желанием жителей массово ее покинуть.

Соседние регионы по качеству жизни продемонстрировали следующие показатели: Новосибирская область – 26 место (+2 позиции), Томская область 49 место (-2 позиции), Омская область 54 место (-2 позиции), Кемеровская область 56 место (без изменений), Республика Алтай - 82 место (без изменений).

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