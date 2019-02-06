Алтайский край назван среди тройки худших по уровню преследований за высказывания в интернете.

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Алтайский край назван в тройке регионов с самым суровым режимом преследований за высказывания в Интернете. Это положение он занимает в течение ряда лет (как минимум с 2015 года), получив по итогам 2018 г. сомнительный титул "экстремистской столицы России".
Такими оценками поделился 5 февраля с Радио Свобода один из авторов активно цитируемого на этой неделе СМИ ежегодного доклада Агоры о свободе интернета в России в 2018 г. Данир Гайнутдинов.
Авторы оклада отмечают стабильный рост давления властей на российский сегмент интернета. "Очевидно, что от эпизодических попыток преследования отдельных пользователей за резкие высказывания в сети власти перешли к систематическому, планомерному давлению на тех, кто так или иначе причастен к распространению информации", - отметил Гайнутдинов.
Так, по итогам 2018 г. в "красную зону" российских регионов с максимальным количеством нарушений Агора отнесла 42 региона (в 2017 г. их было 26)."Вообще есть несколько регионов, которые с 2015 года не вылезают из самой суровой "красной зоны": Татарстан, Алтайский край, Приморье...", - подчеркнул соавтор доклада.
Он также упомянул как одну из наиболее заметных попытку провести в Алтайском крае летом 2018 года серию уголовных процессов против рядовых пользователей Сети "за мемы". "Это большой репутационный ущерб", - констатировал эксперт.
"Я думаю, что давление и на активистов, и на простых пользователей будет усиливаться", - отметил Гайнутдинов, прогнозируя развитие этой ситуации.← Назад
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