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Алтайский госуниверситет выбыл из пула тысячи лучших вузов планеты.

19.06.2019

Об этом свидетельствуют данные рейтинга вузов  QS World University Rankings 2020, включающем в себя тысячу (в действительности – несколько более) лучших мировых вузов. Текущий рейтинг – это его 16-ая версия, подсчитываемая с 2004 г. британской компанией  Quacquarelli Symonds (QS).

QS подсчитывает рейтинг вузов по шести панелям:

- академическая репутация (на основе опроса более 94 тыс. экспертов),

- репутация среди работодателей (на основе опроса более 44 тыс. работодателей),

- индекс цитируемости (отношение общей суммы цитат, набранных университетскими публикациями за пять лет к количеству сотрудников университета),

- соотношение количества преподавателей к учащимся,

- доля иностранных сотрудников и студентов.

В последнюю версию рейтинга вошли 25 российских вузов. Это на два меньше, чем в предшествующем рейтинге. Тысячу лучших университетов планеты покинули Алтайский госуниверситет (601-650 место в предыдущем рейтинге) и Сибирский федеральный университет (с позиции 801-1000).

"У обоих университетов причина непопадания в топ-1000 весьма тривиальна - более низкие результаты по репутационным оценкам и отсутствие изменений в индексе цитирования, который у них изначально был не очень высокий", - цитирует ТАСС высказывание регионального директора QS Зои Зайцевой.

Низкий индекс цитирования, впрочем, является общей слабостью и большинства сохранивших свои места в рейтинге российских вузов: 18 вузов из 25 за последний год ухудшили по нему свои показатели.

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