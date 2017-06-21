Алтайские сторонники Навального отрицают обвинения КПРФ о том, что они вместе с Единой Россией пытались сорвать митинг в Рубцовске.

21.06.2017

Участники действующей в Рубцовске группы сторонников Алексея Навального не принимали участие в организованном там 17 июня КПРФ митинге. Об этом сообщили в штабе Навального в Барнауле, координирующем работу ряда групп сторонников оппозиционного лидера в алтайской глубинке.

По итогам оказавшегося довольно-таки немногочисленным митинга Алтайский крайкома КПРФ сделал заявление о том, что туда явилась большая группа местных жителей с несогласованными с организаторами плакатами, названная в заявлении "провокаторами". Представители КПРФ вызвали полицейских, массово изымавших плакаты и препятствовавших обеспокоившим функционеров КПРФ попыткам плакатчиков "выразить свое мнение". По итогам инцидента против участников митинга, вступивших в конфликт с его организаторами, было возбуждено два административных дела. Крайком КПРФ потребовал от полиции расширения репрессий против участников этой группы, сообщив о своей готовности активно сотрудничать в этом деле с силовиками.

КПРФ заявила о том, что "провокаторы" состояли из достаточно неожиданных групп: предполагаемых кандидатов в депутаты от местных единороссов, активистов городского "молодежного парламента", а также рубцовских сторонников Навального. При этом в многочисленных заявлениях не была озвучена ни одна фамилия "провокатора" и не приведено ни одно фото десятков державших плакаты пикетчиков. И даже содержание вызвавших негодование КПРФ плакатов было описано крайне неконкретно.

Одна из руководителей штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева в связи с инцидентом запросила группу сторонников оппозиционера в Рубцовске о том, что произошло 17 июня в этом городе. "Мы получили твердый ответ о том, что наши сторонники не принимали участие в митинге КПРФ 17 июня в Рубцовске", - сообщила активистка.

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