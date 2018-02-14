Алтайские поклонники Путина требуют от силовиков репрессий в адрес критиков властей.

14.02.2018

Текущая сейчас в России кампания по продлению полномочий кремлевского лидера, вероятно, могла стать катализатором новой серии доносов в Органы со стороны его экзальтированных алтайских поклонников.

Так, 14 февраля полный текст доноса в прокуратуру Алтайского края публикует Андрей Маевич, в адрес которого ранее неоднократно высказывались обоснованные подозрения в связях с действующим на Алтае экстремистским подпольем. Героем доноса, опубликованного на возглавляемом Маевичем с недавних пор провластном сайте Новости Алтая.рф стал бывший подполковник российской армии Валерий Горбунов. После ухода со службы Горбунов получил в Алтайском крае известность как организатор общественного движения в защиту алтайских лесов. Неформальное движение объединило помимо общественных активистов ряд представителей местных властей региона. Оно выступало против массовых рубок лесов на Алтае (в особенности уникальных ленточных боров). Хищнические рубки часто связывались активистами с бизнес-структурами, обоснованно подозреваемых в коррупционных связях с высшими руководителями этого региона.

Поводом для доноса в прокуратуру стало высказывание Горбунова в ходе недавней полемики в соцсетях. "Продажные чиновники и политики пол беды, - писал тогда Горбунов – нет ничего хуже продажных журналистов, исполняющих заказы от коррупционеров и мошенников и тех, кто распространяет ложь в угоду преступникам, с которыми я борюсь".

Начинавший некогда свою публичную карьеру как "борец с коррупцией" Маевич воспринял это высказывание как направленную в его адрес угрозу. Активист считает, что негативное мнение Горбунова о "продажных журналистах" может быть отнесено к нему самому. Известный присвоением себе различных фантастических титулов г-н Маевич (в тексте сигнала в прокуратуру он именует себя "ветераном внутренних войск МВД СССР (России)", "ветераном спецслужб РФ", "участником боевых действий в Чечне"), на сей раз он, впрочем, имел основания, как минимум заявить о себе как о "журналисте". Не далее как 8 февраля Маевич, по его словам, был принят в члены прокремлевского "Союза журналистов России" на конференции этой организации, действующей в Алтайском крае.

В финале своего заявления в прокуратуру скандальный активист просит регионального прокурора Якова Хорошева "провести прокурорскую проверку по изложенным мной обстоятельствам, вынести в адрес В. Горубнова предостережение о недопустимости нарушения моих конституционных и законных прав. В случае повторения оскорблений и угроз со стороны названного персонажа в мой адрес, надеюсь на Вашу поддержку в вопросах судебной и правовой защиты".

13 февраля новостью о ситуации вокруг своего доноса прокуратуру отметился еще один экс-оппозиционер, бывший подполковник ФСБ Андрей Нагайцев, недавно заявивший о себе как об одном из руководителей общероссийской инициативы по созданию инициативного движения поклонников Путина. Несколько недель назад проживающий сейчас в российской столице выходец из Бийска циркулярно разослал силовикам донос на занимающееся проблемами выборов движение Голос. Полный текст этого документа не был опубликован, однако в комментариях к нему Нагайцев в упрекал Голос в "сомнительных корнях", и в "незаконном вмешательстве в выборы Президента Российской Федерации иностранных граждан и организаций, аффилированных структур".

13 февраля Нагайцев сообщил о том, что ему "поступил ответ из Генеральной прокуратуры в отношении деятельности на территории России движения "Голос" и его адептов. Прокуроры заинтересовались ребятками!"

О конкретном содержании ответа прокуратуры на свой сигнал, впрочем, Нагайцев ничего не сообщает.

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