Алтайские педагоги требуют от губернатора роста зарплат, массово не достигающих МРОТ.

21.12.2016

16 декабря профсоюз "Учитель" в Бийском государственном колледже обратился к губернатору Алтайского края Александру Карлину с требованием повысить зарплату педагогов. С этой целью на платформе change.org была опубликована петиция "Губернатор Алтайского края, повысьте ставки педагогов и учителей!" (на 21 декабря ее подписали 158 педагогов).

Центром протестной акции на Алтае стал Бийский государственный колледж, где существует одна из немногих в Алтайском крае организаций независимого профсоюза (созданного в 2011 г. не входящего в прокремлевский ФНПР всероссийского профсоюза Учитель). Педагоги колледжа уже более года ведут переговоры с руководством по поводу неоправданно низкой зарплаты, им удалось добиться регулярной выплаты стимулирующих выплат.

Но в сентябре 2016 года тарификация снова была изменена, снят ряд надбавок, директор колледжа Елена Метель утверждает, что не может удовлетворить требования педагогов, так как вынуждена следовать рекомендациям Главного управления по образованию и молодежной политике Алтайского края, сообщает пресс-служба профсоюза.

В петиции педагоги поднимают одну из самых острых проблем педагогов в России - крайне низкой гарантированной части зарплаты (ставки). В большинстве регионов ставки учителей и преподавателей равны 4-5 тысячам рублей, что ниже даже размера минимальной заработной платы (МРОТ). В сложившейся ситуации педагоги вынуждены соглашаться на любые подработки и постоянно опасаться упразднения дополнительных выплат, которые составляют до 80% реальной зарплаты. В свою очередь педагоги требуют от алтайского губернатора поднять размер базовой ставки до уровня 80% от общего объема зарплатных выплат.

Стоит также отметить, что столь низкие размеры базовых ставок грубо нарушают российское трудовое законодательство. Подобные нарушения активно преследуются контролирующими органами в негосударственном секторе экономики и являются основанием для весьма болезненных наказаний допускающих там это руководителей. Однако, контролирующие структуры при этом "закрывают глаза" на грубейшие и массовые нарушения в этой области со стороны глав ряда российских регионов.

В связи с высокой актуальностью проблемы профсоюз Учитель на своем сайте обратился ко всему педагогическому сообществу России с просьбой поддержать педагогов Алтайского край и подписать петицию.

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