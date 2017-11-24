Алтайские эсеры включились в кампанию против Якубы.

24.11.2017

Действующая в Алтайском крае организация партии Справедливая Россия намерена подключиться к кампании против возвращения на пост главы администрации Бийского района скандально известного здесь Евгения Якубы. Об этом она сообщила 23 ноября на своем сайте, ссылаясь на поступившее в приемную лидеру СР в Москве обращение жителей этого сельского района .

"В период с 2010 по 2017 год главой Администрации Бийского района Алтайского края был Якуба Евгений Алексеевич, который за период своего руководства просто-напросто развалил некогда сильный сельскохозяйственный район своими целенаправленными действиями. За 7 лет не было сделано вообще ничего хорошего для жителей района. Якуба – человек, откровенно говоря, без дара руководителя, без малейшего уважения к другим людям, желающий получить только наживу. Против Якубы в г. Барнауле в 2016-2017 году неоднократно устраивали пикеты представители мелкого и среднего бизнеса, указывая на то, что Якуба Е.А. стремится обложить всей данью и подчинить своей воле. Весной 2017 года разразился скандал с участием Евгения Алексеевича и его присвоением чужой медали "За отвагу". Якуба представлял себя отважным героем войны в Чечне, однако его сослуживец Алексей Фандюхин раскрыл правду о том, что г-на Якубу за грубое нарушение служебной дисциплины в зоне боевых действий, выразившееся в употреблении спиртных напитков и игнорировании приказов командира сняли со всех видов довольствования, что подтверждается приказом МВД от 1995 года", – цитирует СР текст обращения (не уточняя, впрочем, при этом сколько жителей района и кто подписал этот документ).

Алтайские эсеры сообщают, что проблемой претензий к г-ну Якубе займется их региональный лидер, депутат Госдумы Александр Терентьев: "Депутат намерен разобраться в изложенных в письме фактах и предпринять соответствующие меры".

Якуба по своей воле покинул пост главы администрации Бийского района несколько месяцев назад. В местной прессе тогда этот шаг связывали с его желанием стать одним из руководителей соседнего Бийска, в чем он якобы заручился поддержкой губернатора Александра Карлина. В период формирования нового состава руководства Бийска летом 2017 г. г-на Карлин действительно предпринял ряд действий, которые можно было оценить как спонсорские по отношению к Якубе. Однако, после многочисленных публикаций в прессе глава региона предпочел дистанцироваться от сомнительного ветерана.

Сам Якуба до сего времени уклонялся от каких-либо содержательных комментариев в ответ на запросы СМИ по поводу связанных с его именем претензий.

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