Алтайские экологи под флагом ОНФ пытаются ускорить создание национального парка в Салаирской горной тайге.

07.07.2017

Экологические активисты, группа которых объединилась в Алтайском крае вокруг действующего здесь отделения ОНФ, 7 июля заявили о том, что они в инициативном режиме начали работу по подготовке документации для ускорения создания здесь нового национального парка, процедура открытия которого органами государственной власти затягивается.

Создание в Алтайском крае новой охраняемой природной территории федерального значения - национального парка «Тогул» - запланировано на Салаирском кряже: в Заринском, Тогульском и Ельцовском районах (вдоль границы с Кемеровской областью). Основными задачами нового национального парка должны стать охрана и изучение экосистем сохранившейся здесь черневой тайги с уникальными реликтовыми растениями, зачастую растущими здесь с доледникового периода. Так, только здесь в Алтайском крае произрастает липа сибирская – живой свидетель далеких доледниковых геологических эпох (уникальный для Сибири доледниковый липовый лес "Кузедеевский липовый остров" расположен недалеко от территории будущего нацпарка в южном Кузбассе, однако он не войдет в его состав).

Ученые единодушно заявляют, что эти относительно небольшой таежный массив горного Салаира был недооценен в прошлом. Однако, их беспокоит, что и теперь территория Салаирского кряжа в основном относится к эксплуатационным лесам, обладающим наименьшим защитным статусом по действующему законодательству.

А между тем природа Салаира хранит немало загадок, констатирует пресс-служба алтайского отделения ОНФ. Здесь до сих пор открываются новые для региона виды растений и животных. В этой связи ОНФ цитирует доктора биологических наук Николая Лащинского, назвавшего черневую

тайгу Салаира «дождевым тропическим лесом Сибири».

Алтайских экологов обеспокоило то, что процедура открытия нового нацпарка в Салаире стала затягиваться.

«Ученые давно предлагают придать высокий природоохранный статус части Салаирского кряжа. Согласно концепции развития федеральных охраняемых территорий, в текущем году национальный парк «Тогул» уже должен быть создан, но этого не сделано. Проблема обсуждалась с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергеем Донским 7 апреля, и министр дал соответствующее поручение профильному департаменту. Однако вместо конкретных действий департамент проинформировал, что этим вопросом они займутся только в следующем году", - так описал вызывающую тревогу экологов ситуацию координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.

В этих условиях эксперты ОНФ, ученые Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН, Алтайского госуниверситета и Бийской педакадемии решили начать исследования территории планируемого национального парка. В ходе полевых работ они уже выявили целый ряд новых мест обитания редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги России и Алтайского края, обнаружили хорошо сохранившиеся эталонные участки черневой тайги.

«Таких огромных кедров, как мы увидели в труднодоступных местах в глубине Салаирского кряжа, в крае уже непросто найти. Но очень беспокоит, что и сюда пытаются добраться не только лесорубы, но и золотопромышленники. Достаточно взглянуть на разрезы, карьеры и отвалы в соседнем Кузбассе, чтобы представить, что может случиться с этим природным наследием, – делится своими впечатлениями сказал Грибков. – По результатам полевых исследований будет подготовлено эколого-экономическое обоснование создания национального парка, предложены границы и функциональное зонирование территории».

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