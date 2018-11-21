Алтайские борцы с экстремизмом на фоне волны критики пытаются убедить общество в своей нужности.

21.11.2018

От редакции.

Группа чиновников и силовиков, заявляющих о себе в Алтайском крае как о профессиональных "борцах с экстремизмом" провела здесь серию публичных мероприятий, убеждая в общественной значимости своей деятельности. Выход этих, традиционно предпочитающих тень, людей, на публичную арену, вероятно, мог быть связан с волной общественной критики, направленной в их адрес в связи с серией крайне отрицательно воспринятых обществом алтайских "процессов за мемы".

Так, общественный резонанс имело выступление 15 ноября одного из референтов губернатора Алтайского края Марины Градусовой перед депутатами краевого Молодежного парламента. Г-жа Градусова ранее получила известность в прессе как автор серии вызывающих сомнения в научности экспертиз интернет-публикаций, легших в основу обвинений на "алтайских процессах". В прессе в этой связи отмечались устойчивые связи этой чиновницы с российскими спецслужбами и РПЦ.

Последнее выступление гиперактивной представительницы краевого правительства перед молодыми людьми, однако, вызвало противоречивое впечатление. Присутствовавшие при нем представители Законодательного собрания края были шокированы тем, что г-жа Градусова стала демонстрировать членам Молодежного парламента (в том числе, несовершеннолетним) "неприличные картинки" – изображения неких граффити нецензурного содержания, убеждая их в том, что именно здесь-то и прячется настоящий экстремизм.

Еще одно мероприятие подобного же содержания прошло в краевом дворце молодежи.

Собранную там довольно разнородную публику - студентов, активистов военно-патриотических клубов и представители муниципалитетов на сей раз агитировали не только представители краевого правительства, но также и региональной прокуратуры и Центра по противодействию экстремизму.

Специальный циркулярный материал по этому мероприятия был подготовлен управлением связи и массовых коммуникаций краевого правительства и разослан для публикации в издаваемые в городах и района края СМИ.

Так, опубликовавшая его 21 ноября издаваемая властями алтайского наукограда газета Наш Бийск указывает, что спикерами там выступили начальник департамента администрации края и правительства края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов (на эту должность пришел после отставки с поста первого замначальника управления ФСБ края), начальник отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму прокуратуры края Максим Маковеев, замначальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по краю Евгений Обревко.

Газета публикует речь полковника Тарасова, жестко высказавшегося против попытки федеральных властей смягчить вызывающее недовольство в обществе неправомерное применение ст. 282 УК РФ.

"Недопонимание серьезности угрозы экстремизма в обществе есть. Есть попытки размыва конституционного строя государства. Идет он, по сути, за счет внешнего вмешательства, насаждения различных идеологий. Сегодня есть выступления за отмену статьи 282 УК РФ, предусматривающей наказание за экстремистские преступления. Сторонники ее отмены ратуют за то, чтобы была возможность безнаказанно, беспрепятственно совершать противоправные действия. Последствия всего этого могут быть не завтра, ведь оранжевые революции подготавливаются не за один день. И Майдан, и условия для его организации создавались не один год. Примеры есть, мы их видим прекрасно. То, что в крае уже несколько лет не случаются насильственные преступления экстремистского характера, – большая заслуга правоохранителей. Могло быть иначе, если бы экстремизм не пресекался на уровне формирования экстремистских настроений," – заявил ветеран советских и российских спецслужб.

Также в циркуляре краевого правительства для местных СМИ содержалось обвинение действовавших в Алтайском крае ячеек неформального движения Артподготовка в намерении провести здесь в 2017 г. некие "силовые акции". Созданная в Алтайском крае бывшим подполковником МВД Алексеем Разиным сеть ячеек Артподготовки действительно активно привлекала к участию молодых людей и использовала радикальную риторику. Однако силовики в течение примерно двух лет демонстративно никак не реагировали на эту деятельность. В этой связи движение вскоре бежавшего во Францию его лидера - бывшего сотрудника МВД Вячеслава Мальцева и в целом по России, и на Алтае получило устойчивую репутацию проекта, созданного и руководимого группой провокаторов спецслужб.

По завершению кампании президентских выборов весной 2018 года силовиками, по-видимому, было принято решение о сворачивании этого проекта. Его организаторы ушли в тень, а против части собранных ими молодых людей было начато уголовное преследование.

В частности, в Алтайском крае уголовный процесс был начат против координатора бийской ячейки Артподготовки, ранее близкого к КПРФ Сергея Горра.

Не чурались организаторы процесса и обслуживанием актуальных интересов правившего тогда краем тандема Александра Карлина и Сергея Локтева.

Так, по словам Горра, силовики тогда пытались пристегнуть к обвинениям находившуюся в то время в конфликте с губернатором (по-видимому, на почве вопроса доступа к бюджетным ресурсам) фармацевтическую группу Эвалар. Горр, в частности, заявил, что у него тогда вымогали показания против одного из ее топ-менеджеров, депутата Заксобрания края Андрея Абрамова, требуя от активиста, чтобы он признал на очной ставке передачу ему Абрамовым денег от Эвалара на финансирование сторонников Мальцева на Алтае.

При этом попытки обвинить низовых активистов Артподготовки в подготовке уличного насилия, незаконном владении оружием и т.п. были проведены силовиками настолько непрофессионально, что не смогли быть даже выведены в российские суды.

А вот каким образом излагали перед собранными молодыми людьми историю этого инцидента на Алтае местные борцы с экстремизмом.

"В прошлом году правоохранители предотвратили преступления организации под названием «Артподготовка». Она вышла в общественное пространство в 2017 году. Ее члены планировали силовые акции, в том числе на Алтае. Деятельность «Артподготовки» была пресечена, у ее членов изъяты горючие смеси, огнестрельное оружие. Эта организация имела своих представителей более чем в 20 регионах. Во всех территориях действовала через систему Интернет, распространяя информацию о том, что готовится переворот в РФ. И даже называлась конкретная дата – 4 ноября 2017 года. Как и другие подобные организации, «Артподготовка» активно пользовалась Интернетом для вовлечения в свои ряды молодежи. Технология распространения экстремистских идей, настроений повторяется из года в год. И становится все масштабнее. Сначала в Интернет выкладываются картинки, негативные факты о притеснении политических активистов, блогеров. Молодые люди – 99 процентов аудитории – в возрасте от 15 до 25 – 28 лет становятся жертвами этой информации, подключаются к дискуссии, начинают все это обсуждать. Когда им предлагают поучаствовать в групповой акции, считают, что выступают на стороне каких-то правильных сил", - излагает их выступление циркуляр краевого правительства.

Также борцы с экстремизмом поведали молодым людям якобы происшедшую в неуказанное время в Алтайском крае историю с императором-самозванцем, носящую явно фантасмагорические черты.

"Есть пример из Алтайского края. Существовала группа радикального характера, объединившая лиц, вышедших из состава Московского патриархата Русской православной церкви. Они выступали за возрождение монархии в России в лице самозванца, гражданина Казахстана, выдававшего себя за внука сына Николая Второго якобы спасенного царевича Алексея. Он проехал по ряду районов края, сектанты его встречали как государя императора, говорили, что скоро в России произойдет переворот, надо в этом участвовать. Даже купили дом в одном из районов края, где установили мишени, учились стрелять, метать ножи, чтобы возвести на престол «потомка» государя-мученика… Но, естественно, такого в итоге не произошло. Примеров, когда самые абсурдные идеи начинают казаться какой-то группе людей единственно верными, много", - так излагает этот рассказ краевой правительственный циркуляр.

Попытка собранных в правительстве Алтайского края экс-губернатором этого региона Карлиным команды ультраконсервативных бывших силовиков (и их партнеров среди силовиков действующих) обратиться за поддержкой к общественному мнению (пусть даже в форме закрытых собраний и циркуляров для печати) - возможно, не самая худшая форма реакции. Во всяком случае, она, несмотря на явную советскую олдскульность в стиле 70-х годов прошлого века, все-таки лучше сомнительных уголовных процессов и уличных нападений. Можно отметить даже определенную гражданскую смелость их неформального лидера - полковника Тарасова: в его выступлении при желании можно усмотреть даже нотки ндовольства и критики в адрес "либералов" из Кремля, под давлением кризиса и роста недовольства пытающегося сейчас экспериментировать со смягчением уголовной репрессии по 282-ой статье УК.

Однако, вопрос о том, насколько этот заботливо выращенный "заповедник реакционеров" сохранит свои позиции в правительстве одного из наиболее бедных и проблемных российских регионов, неизбежно встанет здесь на повестку дня.

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