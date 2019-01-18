Алтайлес готов выплатить работникам СМИ почти полмиллиона.

18.01.2019

Подвергаемый последнее время активной общественной критике холдинг Алтайлес, занимающий фактически монопольное положение на лесном рынке Алтайского края, 18 января объявил о беспрецедентном по размеру денежных выплат конкурсе для работников СМИ. Показательно, что партнером компании при этом выступает имеющий репутацию администрируемого правительством региона т.н. "Союз журналистов Алтайского края", объединяющий преимущественно работников контролируемых властями медиа-ресурсов.

"Союз журналистов Алтая выступает информационным партнером конкурса. Мы совместно с "Алтайлесом" разрабатывали положение о конкурсе, представители СЖ АК войдут в состав жюри. Призовой фонд - 400 тысяч рублей. Конкурс на "лесную" тему со столь солидным призовым фондом объявляется в регионе впервые", - пишет в этой связи в соцсетях руководитель союза Мария Чугунова.

Последние годы Алтайлес и входящие в него структуры (17 организаций холдинга сохраняют формальную самостоятельность и разных собственников) подвергались регулярной критике общественниками и СМИ – холдинг упрекали в хищнических вырубках (особо болезненно на Алтае воспринимали такие инциденты в расположенных здесь уникальных ленточных борах), а также подозревали в коррупционных связях с длительное время управлявшей краем командой губернатора Александра Карлина. Большой общественный резонанс имела на Алтае информация о том, что последние годы формальный основной собственник холдинга (ЗАО Индиция) был дислоцирован в офшоре за пределами территории России – в одной из стран Евросоюза.

Возможно, что обеспеченный беспрецедентным призовым фондом конкурс для работников СМИ мог стать своеобразным ответом на многочисленные претензии в адрес бизнес-проектов алтайских лесорубов.

В этой связи все желающие получить призовые выплаты (50/20/10 тыс. рублей) от Алтайлеса могут в срок до 1 сентября текущего года направлять туда свои публикации в рамках пяти тематических номинаций.

На фото: поляна в Барнаульском ленточном бору.

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