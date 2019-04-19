Активисты СР пытаются развернуть лево-националистический блок в Алтайском крае.

19.04.2019

18 апреля в этой связи в Барнауле прошли "экспертные слушания", организованные аппаратом региональной организации партии Справедливая Россия. Собравшиеся в конференц-зале гостиницы Сибирь активисты обсуждали перспективы построения на базе СР расширенного блока, который должен претендовать на то, чтобы занять в политическом спектре левую и ультрапатриотическую нишу.

Мероприятие прошло без анонсов, и в фактически полузакрытом режиме (хотя на него и были приглашены на коммерческой основе несколько представителей СМИ). Как стало известно, оно готовилось в рамках возникшей в начале года федеральной инициативы – интегрировать СР с группой близкого к Кремлю политика и бизнесмена Константина Малофеева. Предполагалось, что это объединение будет завершено на федеральном съезде СР в апреле, где Малофеев и его сторонники - прокремлевские ультранационалисты - получат часть мест в руководстве этой партии. Однако, в последний момент проведение съезда было без объяснений отменено. Но, видимо, мероприятия этой "объединительной кампании" в регионах продолжают идти.

Руководство СР на мероприятии представляла второй человек в этой партии на Алтае – секретарь Бюро краевой организации Анна Коваленко. Участники слушаний много говорили о намерении привлечь к ним представителей КПРФ. Однако, это едва ли удалось: на мероприятие пришли лишь несколько активистов этой партии, исключенных из нее. Наиболее статусным среди них, видимо, был ставший по списку КПРФ депутатом Заксобрания края Максим Талдыкин. Некоторое время назад он в обстановке скандала попытался занять место лидера фракции КПРФ в АКЗС, опираясь на поддержку группы депутатов-раскольников – и даже получил в этом поддержку от единороссовского большинства там. Однако, сейчас его статус в этом отношении не определен.

Также в собрании приняли участие бывшие местных активисты прошедшей ряд кризисных пертурбаций партии Родина (в Алтайском крае она существует только формально), движения Суть времени Сергея Кургиняна, малочисленной левой группы Рабочая платформа. Также к участию были приглашены ряд политтехнологов, среди них обращает на себя внимание фигура близкого к местной Единой России Сергея Асеева.

"Я тоже с удовольствием поучаствовал, ибо убежден, что дальнейшая консервация политической системы, основанная на манипуляциях, гибельна для страны и нашего региона. Общий тон состоявшихся экспертных слушаний был, скорее, пессимистичный", - рассказывает о ходе дискуссии близкий к СР глава муниципалитета в пригороде Барнаула Олег Боронин.

В своих комментариях в соцсетях он поясняет эту позицию так: "Тут не до игр. В ближайшие годы страна, например, может в результате "трансфера власти" скатиться, скажем, к фашизму. Как бы дико в нашей стране это ни звучало. Что тогда скажем? Вспомним исторические параллели?"

О ходе дискуссии и финальных решения, принятых участникам совещания, известно немного: сама алтайская СР, например, на своем подробно комментирующем самые малозначительные партийные инициативы сайте, даже не сообщает об этом значимом мероприятии. Можно, впрочем, отметить, что на совещании звучала преимущественно левая фразеология - националистическая составляющая нового, но уже показавшего себя проблемным проекта на Алтае всегда была традиционно слаба.

Боронин поясняет тактику ограниченной открытости следующим образом: "В детали состоявшегося диалога вдаваться не стану - "враги" не дремлют".

Тем не менее в своем аккаунте в Фейсбуке он подробно излагает содержание завершившей дискуссию своей речи: "Промежуточную точку в экспертных слушаниях (а я убежден, что диалог такого рода будет продолжен) поставить доверили мне... Как мог, хотя за ограниченностью времени весьма тезисно, попытался развеять витавшую в воздухе безнадегу - ибо убежден, что никакой безнадеги нет, просто надо грамотно и каждодневно заниматься соответствующей весьма нудной, не всегда благодарной, иногда опасной и чаще всего муторной работой в "обширнейших социальных полях", безусловно созревших для перемен и остро нуждающихся в позитивных переменах".

Фото - Олег Боронин.

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