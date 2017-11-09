Агора отнесла Алтайский край к регионам России с максимальным давлением на интернет.

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Об этом говорится в докладе авторитетной правозащитной ассоциации Агора "Свобода интернета 2016: на военном положении". Доклад свидетельствует, что на фоне все еще быстрого развития интернет-коммуникаций в России 2016год стал переломным в связи с установлением режима системного давления власти на эту сферу. Ведущая этот мониторинг с 2011 года Агора констатировала, что рост давления власти на интернет нарастал год от года:
2011 год – 500 случаев ограничения свободы интернета
2012 год – 1.197 случаев
2013 год – 1.832 случая
2014 год – 2.951 случай
2015 год – 15.021 случай
Однако системный рост давления пришелся на 2016 год, когда было зафиксировано 116.103 инцидента.
Агора констатирует, что в 2016 в России сложилась зона несвободного интернета, включающая в себя 30 регионов. В их составе крупнейшие регионы страны с общим населением 82 млн человек.
В состав таких регионов экспертами вновь был включен по итогам 2016 года и Алтайский край (также как и соседняя Омская область и Кузбасс). Из соседних с Алтаем регионов к ним присоединилась по итогам года Новосибирская область и Хакассия, где в 2016 году произошло радикально ухудшение обстановки со свободой интернета.
В целом по итогам года Россия заняла одно из последних мест по уровню свободы интернета в мире – 52-ое место из 65-ти.← Назад
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