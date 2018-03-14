Агитаторы на улицах Барнаула сотнями тысяч раздают заманивающие на выборы газеты Алтапресса.

14.03.2018

С 13 марта на улицах отмечено появление многочисленных агитаторов – молодых людей в накидках с эмблематикой выборов 18 марта, раздающих прохожим заманивающие на голосование газеты местного ИД Алтапресс и иную агитпродукцию.

Основным раздаточным материалом является выпущенный тиражом в 200 тысяч экземпляров 12-полосный спецвыпуск газеты Читай!Город (N10/1 575 от 9 марта 2018 г.). Издание не содержит никаких реквизитов о том, что его материалы оплачены кем-то из участников избирательной кампании и тем самым, видимо, претендует на то, что его страницы наполнены "журналистскими материалами".

Практически полностью все 12 полос издания наполнены материалами двух типов. Первый из них восхваляет местных алтайских чиновников (либо федеральные власти). Большей частью для этого использованы заявления местных единороссов, чиновников, а также артистов, спортсменов и т.п.

Второй (и основной) темой публикаций стали статьи, побуждающие читателей агитиздания прнять участие в выборах 18 марта. В номере газеты представлен весь широкий набор соблазнов, подготовленных властями одного из беднейших российских регионов для заманивания избирателей на выборы. Особое внимание при этом издание уделяет пропаганде программ открытого подкупа избирателей, в частности организованной "губернаторским" ИД Регион лотереей для участников выборов лотереи #ФОТОВЫБОРЫ22. Прийти на выборы, передать организаторам подтверждающую это информацию, а затем принять участие в розыгрыше 228 единиц дорогостоящей электроники читателей газеты призывает с ее страниц депутат Госдумы, единоросс Александр Карелин.

Вместе с газетами уличные агитаторы раздают прохожим также и иную агитпродукцию – например, мотивирующие принять участие в выборах стикеры-самоклейки (также не содержащие информации о том, кто и за какой счет их изготовил).

Агитгазета ИД Алтапресс подписана в качестве руководителя учредителя и издателя гендиректором и основным собственником Юрием Пургиным. В декабре 2017 г. медиа-бизнесмен из Барнаула был привлечен Кремлем в качестве одного из участников процедуры по формальному выдвижению на новый срок Владимира Путина (прошедшей на ВДНХ в Москве). После этого издания Алтапресса были активно включены в кампанию за продление полномочий кремлевского лидера, отрабатывая различные задания ведущих ее политтехнологов.

Сомнительная масштабная агитационная деятельность прокремлевской издательской группы из Барнаула, однако, вполне ожидаемо не вызвала интереса у регионального избиркома, предпочевшего требовать полицейских репрессий против местных жителей, распечатавших дома и вывесивших одинокие листовки Навального. Аналогичную позицию заняло и местное представительство заявляющего о контроле над выборами как своей основной цели движения Голос. Вероятно, это было обусловлено тем, что действующая в Алтайском крае ячейка известной общественной сети могла быть включена в круг коррупционных схем прокремлевского издателя из Барнаула, являясь одним из их бенефициаров.

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