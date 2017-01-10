Адвокат жалуется на вскрытие телефона и почты силовиками в интересах правящей Алтайским краем команды.

10.01.2017

Занимающаяся ведением ряда процессов против высокопоставленных руководителей Алтайского края адвокат из Барнаула Александра Высоцкая 10 января сообщила о том, что в ходе этого противостояния ее электронная почта и телефон были вскрыты местными силовиками.

13 января апелляционные жалобы адвоката на постановления об этом Октябрьского районного суда Барнаула рассмотрит судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда.

С ходатайством о доступе к телефону адвоката и вскрытии ее электронной почты выступил следователь по особо важным делам третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю С.В. Чесноков. Суд лояльно отнесся к этому требованию и разрешил силовикам получить информацию, как пишет Высоцкая, о"соединениях между абонентами и абонентными устройствами моего номера мобильного телефона, а также всей входящей и исходящей корреспонденции, в том числе удаленной, моего электронного почтового ящика".

Молодой адвокат получила в последние годы в Алтайском крае известность в связи с тем, что она ведет ряд дел, затрагивающих конфликты в бизнесе с участием фактически руководящего экономикой этого региона первого вице-губернатора Сергея Локтева.

Именно с тем, что ее деятельность как юриста периодически затрагивает интересы г-на Локтева (Высоцкая неоднократно – но пока безуспешно - пыталась добиться возбуждения против него уголовных дел) связывает адвокат интерес силовиков к ее личной информации.

"Причина? Ведение мною дел как уголовных, так и гражданских, включая так называемые «рейдерские захваты» бизнеса, где ответчиками являются сыновья и «приближенные» (например, председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике, а также заместитель председателя Барнаульской городской думы VI созыва А.А. Солодилов) С.А. Локтева", - так комментирует она в своем Фейсбуке движущие силы нового скандала.

Мнения о том, что именно разветвленные неофициальные связи управляющей вот уже более десятилетия Алтайским краем команды с местными силовиками позволяют ей до сих пор эффективно блокировать многочисленные подозрения в коррупции, широко распространено среди жителей Алтая и в СМИ. Лишь накануне скандала с адвокатом московская газета Версия подробно изложила эти подозрения, сообщив в частности, о тесных неформальных связях г-на Локтева с недавно неожиданно отправленным в отставку начальником краевого управления ФСБ генералом Андреем Муравьевым.

До сих пор, однако, использование командой губернатора Александра Карлина связей среди силовиков не становилось причиной публичных разбирательств, тем более в суде (и на таком уязвимом поле как нарушение особо охраняемых законом прав адвоката). В этой связи в своем иске Высоцкая апеллирует к нарушению организаторами "прослушки" ""общепризнанных принципов международного и российского права по охране адвокатской тайны, которые закреплены в нормах Закона об адвокатской деятельности и УПК РФ, а также прокомментированы в решениях Европейского Суда по правам человека".

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