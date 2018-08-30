За 10 дней до выборов губернатора в Алтайском крае большинство избирателей не готовы поддержать ни Томенко, ни его спойлеров.

30.08.2018

Такой вывод следует из результатов социологического исследования, представленного 29 августа в Барнауле действующей с 2014 г. в Москве АНО "Центр политических и социальных технологий". На сегодня это единственный соцопрос по выборам, результаты которого были оглашены открыто.

Руководитель ЦПСТ Эдуард Шульц провел в административном центре Алтайского края пресс-конференцию, на которой огласил результаты соц. исследования электоральных предпочтений жителей Алтайского края накануне назначенных здесь на 9 сентября губернаторских выборов.

По словам Шульца, ЦПСТ 20-24 августа провел опрос жителей Алтайского края, в котором приняли участие 900 человек. Данные о заказчике опроса и источнике его бюджета при этом не оглашались.

Авторы опроса прогнозируют, что явка на выборы может составить менее четверти от списочного количества избирателей.

"Алтайский край - это наиболее протестный регион в Сибири. Кроме того, он интересен тем, что партия, получившая лучшие результаты на президентских выборах, КПРФ не выставила своего кандидата. Выборы будут тяжелыми для главных кандидатов, соревнование будет серьезным. (...) Речь идет о том, что в Алтайском крае на предстоящих выборах прогнозируется низкая явка, согласно исследованиям - 24%, возможен второй тур", - цитирует заявление Шульца Интерфакс-Сибирь.

Директор ЦПСТ сообщил, что среди них за действующего врио губернатора Виктора Томенко намерены голосовать лишь 18%, за Андрея Крылова от Партии роста - 13%, за кандидата от ЛДПР Владимира Семенова 11%, а за представителя Справедливой России Людмилу Суслову - 6%.

Интересно, что большинство опрошенных (52%) заявили о том, что они не определились с поддержкой кандидата. По-видимому, эта группа и составит вскоре большую часть отказавшихся принять участие в проходящем под контролем "вертикали власти" голосовании 9 сентября, проявив тем самым протестную мотивацию против его манипулятивного характера.

Шульц также отметил, что высокий уровень электоральной активности и протестных настроений отмечен у жителей Рубцовска и Бийска, жители же Барнаула не проявляют активности в намерении пойти на выборы 9 сентября.

Шульца на пресс-конференции в Барнауле сопровождала левая активистка Дарья Митина, резко критиковавшая краевую организацию КПРФ за отказ от участия в губернаторских выборах и не скрывавшая интереса к развертыванию на Алтае отделения своего актуального политпроекта (не имеющей пока официального статуса т.н. «Объединенной Коммунистической партии»).

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