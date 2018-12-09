А он все танцует: губернатор Томенко вошел в генсовет Единой России.

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Утром 9 декабря пресс-служба губернатора Алтайского края Виктора Томенко стала распространять сообщения о том, что накануне он был избран в состав Генсовета партии Единая Россия на прошедшем в Москве ее съезде.
В этот день, 8 декабря, в Барнауле произошла серия значительных коммунальных аварий, в том числе без отопления в течение практически суток в более чем 20-градусные морозы остался большой район города, где проживает порядка 10 тысяч человек.
Возмущение местных жителей вызвало то, что покинувшие в день ЧП свои рабочие места для участия в форуме Единой России губернатор и мэр Барнаула Сергей Дугин устранились от участия в ликвидации опасной аварии. А их подчиненные не только не организовали оперативное информирование жителей о причинах и ходе ликвидации опасного ЧП (сроки этого, как минимум, дважды продлевались) - напротив, в Алтайском крае была организована кампания замалчивания происходящего.
На этом фоне волна негатива в соцсетях в итоге была высказана не только в адрес высокопоставленных чиновников, решившихся прямо связать свое политическое будущее с непопулярной на Алтае Единой Россией. Возможно, она отразится и на репутации и без того малопопулярной здесь партии кремлевского режима (на последних думских выборах ЕР уже заняла в Алтайском крае последнее место среди регионов России по проценту отданных ей голосов).
Реакция г-на Томенко на следующий день после происшедшего, однако, показывает, что новый алтайский губернатор "ничего не понял и ничему не научился". 9 декабря его пресс-служба по-прежнему ни слова не проронила ни слова об опасном ЧП в Барнауле, но распространила проникнутое триумфальными нотами заявление об избрании своего шефа в Генсовет ЕР.
"Председатель партии и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на съезде 8 декабря вручил Виктору Томенко членский билет "Единой России". На этом же съезде Томенко был избран в состав Генерального совета партии. В Генсовет также избрали секретаря первичного отделения № 1 с. Родино Родинского района Алексея Кривенко", - гласит официальное заявление.
Тем временем в Барнаул крайне скептически восприняли эту информацию. "Теперь он попадает под определение В.В.Путина, что "Единая Россия" упала "ниже плинтуса". Туда уронил Томенко и Алтайский край", – говорит по этому поводу известный на Алтае общественник Константин Емешин.
А в соцсетях местные жители, возмущенные позицией властей края по поводу серии коммунальных ЧП угрожают массовыми уличными акциями протеста. "Настроения у барнаульцев вполне логичные — устроить властям «маленький Париж», - комментирует эти заявление местный Телеграм-канал Барнаул.фм.
Фото пресс-службы правительства Алтайского края.← Назад
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