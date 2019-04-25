82% барнаульцев относятся отрицательно к принятию закона об изоляции Рунета.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в Барнауле порталом Зарплата.ру, посвященном поиску работы и персонала в России и входящим в состав международного холдинга Hearst Shkulev Digital.
Порталом в этой связи было опрошено 620 жителей краевого центра, сообщает 25 апреля пресс-служба Зарплата.ру.
82% горожан признались, что относятся отрицательно к принятию закона об изоляции Рунета. 11% жителей рассказали, что им все равно. И только 7% респондентов выразили положительное отношение к созданию суверенного Рунета. Интересно, что 40% из тех, кто относится к закону отрицательно, это те, кто слышали о его принятии, но не знают подробностей. А 25% – те, кто ничего не слышал об изоляции Рунета ранее.
Кроме того, 57% барнаульцев отметили, что реализация закона замедлит все бизнес-процессы в стране. По мнению 23%, работать сложнее будет только тем компаниям, которые работают с информационными технологиями. Однако 14% горожан предположили, что закон заставит развиваться российский онлайн-рынок, а 6% уверены, что хранение данных станет для компаний более безопасным.
Обращаясь к сферам жизни, на которые повлияет реализация закона, 55% опрошенных назвали работу поисковых систем, 43% – работу соцсетей и месседжеров, 56% – покупку товаров в иностранных интернет-магазинах, 23% – финансовые операции онлайн, 21% – работу новостных порталов, а 34% – просмотр видео-контента в интернете. (В этом вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа).
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