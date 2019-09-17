- 75 млн рублей: подарок от кремлевского режима.

17.09.2019

Бывший координатор штаба Навального в Барнауле Ольга Фотиева рассказала о предпринятой Службой судебных приставов блокировке ее банковского счета на 75 млн рублей. Несколькими днями ранее девушка была задержана в рамках в самой масштабной за десятилетия операции российских репрессивных структур, одновременно проведенной в десятках городов страны. В ее ходе задержаниям, обыскам и изъятию техники подверглось большое количество общественных активистов, сотрудничавших с независимыми проектами: Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, движением Голос. Репрессии коснулись также и широкого круга родственников активистов.

В Барнауле обыски прошли по месту жительства двух бывших координаторов местного штаба Навального: Ольги Фотиевой и Артема Косарецкого.

Поводом для кампании давления стали озвученные в адрес ФБК подозрения в отмывании средств в размере 75 млн рублей. Ссылаясь на это, всем жертвам были заблокированы банковские счета с указанием на них суммы вероятного долга (каждому был вменен долг в объеме тех же самых 75 млн рублей).

"Сегодня узнала, что ушла в минус на 75 миллионов по счету сбербанка. Представила - а что если все эти деньги реально были бы у меня и вдруг пропали? Вот это был бы трэш... А так - ничего, прорвемся )))", - так прокомментировала 16 сентября в соцсетях это решение Фотиева.

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