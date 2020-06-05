70% жителей Алтайского края намерены голосовать против путинских поправок к Конституции – алтайские телеграмеры.

05.06.2020

По итогам проведенного в алтайском сегменте Телеграма онлайн-опроса 69% его участников высказались о том, что на намеченном на 1 июля голосовании по поправкам к Конституции РФ, они намерены высказаться против них.

Инициатором длившегося несколько дней опроса стал популярный на Алтае Телеграм-канал Barnaul.fm. Этот опрос также был размещен еще тремя каналами. "Спасибо коллегам @barnaulaul, @politcentr и @altaikrai за репосты опроса (https://t.me/barnaulfm/6692), что позволило увеличить охват", - отмечают организаторы.

По итогам завершившегося 5 июня опроса 1235 человек выказали свое мнение на вопрос "Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Как вы проголосуете?".

Итоговые результаты опроса выглядят так:

- 14% за поправки,

- 69% против поправок,

- 17% пока не решили.

Стоит отметить, что значительное превалирование мнения против одобрения оправок носило стабильный характер – с самого начала опроса и вплоть до его финала за него стабильно высказывалось порядка 70% жителей Алтайского края.

Комментируя эти результаты, организаторы опроса подчеркивают, что полученные ими "данные кардинально расходятся с цифрами, которые нам показывают ВЦИОМ и "Левада".

Стоит отметить, впрочем, что жители Алтайского края (где проживает немногим менее 2% избирателей РФ) уже ряд лет демонстрируют предельно низкие уровни одобрения кремлевской политики. Так, на последних выборах в Госдуму РФ партия Единая Россия набрала здесь меньше всего голосов по партспискам среди всех регионов России, а в марте 2018 г. за очередное подтверждение президентского мандата Путина, меньше чем в Алткрае, проголосовали только в Якутии.

Два года назад прежде всего именно с низким уровнем голосования за Путина эксперты связывали случившуюся вскоре после этого отставку управлявшего краем почти полтора десятилетия губернатора Александра Карлина. Многолетняя застойная "карлинская" депрессия, впрочем, за время работы на Алтае его преемника Виктора Томенко, заменилась откровенным падением. Так, за 2018-2019 гг. уровень падения реальных располагаемых доходов жителей этого одного из беднейших российских регионов, по данным Росстата, составил 4,9%.

Такая предыстория позволяет оценить предельно высокий уровень неприятия кремлевских поправок к Конституции, продемонстрированный в Алтайском крае по итогам опроса группы популярных Телеграм-каналов, как выглядящий вполне реалистически.

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