4р.85коп.: в бюджете-2019 Томенко продолжил курс Карлина на заморозку размера всех основных соцвыплат.

22.10.2018

В середине дня 22 октября Минфин Алтайского края опубликовал проект закона о бюджете региона на 2019 год. В этот же день краевое правительство внесло его в Заксобрание Алтайского края.

Основной финансовый документ будущего года будет обсуждаться и приниматься в "пожарном" режиме. Уже завтра, 23 октября по нему проведут "публичные слушания". А 25 октября депутатам предстоит принять законопроект в первом чтении.

Между тем, основные параметры бюджета беднейшего российского региона выглядят очень скромно: губернаторской команде явно не удалось выступить в роли эффективных лоббистов и кремлевские дотации Алтайскому краю ощутимо "похудели". Судя по всему, управляющая отдаленной сибирской провинцией команда глядит в будущее по этому вопросу также без особого энтузиазма. Так, комментируя источники роста бюджета, Томенко упоминал лишь внутрикраевые факторы: "Будем продолжать работу по повышению и развитию налогооблагаемой базы, росту доходного потенциала и повышению собираемости налогов". А вот в отношении федеральных дотаций была лишь выражена скромная надежда на сохранение их размера.

Публикация бюджета, тем не менее, сопровождалась рядом пафосных заявлений губернатора. "Важнейшей задачей" своего первого бюджета она назвал "улучшение положения дел во всех сферах жизни региона, увеличение заработной платы, доходов наших жителей и повышение уровня жизни в Алтайском крае", - цитирует высказывание Томенко его пресс-служба.

Сообщается, что в этой связи проектом бюджета Алтайского края в 2019 году предусмотрена индексация фонда зарплаты краевых учреждений на 8% к ожидаемому уровню текущего года. Надбавка, впрочем, окажется ощутимо ниже темпов роста зарплаты бюджетников в 2018 году. Она также не дотягивает и до обещанных Томенко в его предвыборной программе Энергия развития на ближайшие годы контрольных цифр роста средней зарплаты в регионе (ориентировочно, средняя зарплата для достижения контрольного уровня должна расти здесь на 12% ежегодно).

Демагогически выглядит и продекларированный губернатором в будущем году рост доходов и повышение уровня жизни.

Так, реальные доходы населения края, в начале текущего года показывавшие скромный рост, в последние месяцы возобновили резкое падение. По последним данным Росстата, по итогам 8 месяцев 2018 года, реальные располагаемые доходы жителя Алтайского края составили лишь 97,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Что должно случиться в последние месяцы года, чтобы этот уже набравший инерцию процесс, развернулся в обратную сторону, и доходы стали не падать, а расти - неясно. Сам Томенко уклоняется от каких-либо публичных комментариев по этому вопросу. А сохраненная его правительством "обкатанная" при Карлине максимально закрытая модель общения со СМИ, не позволяет получить ответа на этот вопрос ни у губернатора, ни у профильных членов его кабинета.

Да и опубликованный проект бюджета 2019 года отнюдь не направлен на "рост доходов и повышение уровня жизни". Сам Томенко об этом умалчивает, но полный текст документа свидетельствует – новый алтайский губернатор продолжил курс Александра Карлина на заморозку в бюджете всех основных социальных выплат.

Так, самая массовая соцвыплата из краевого бюджета - ветеранам труда, ветеранам труда Алтайского края уже который год без всяких комментариев сохранится в 2019 году замороженной на уровне 615 рублей, труженикам тыла и жертвам политрепрессий – на уровне 595 рублей. Ни на копейку не увеличится ни краевое пособие на ребенка, по-прежнему составляющее 155 рублей, ни краевой материнский капитал (55387,5 рубля). И даже компенсация на питание для учащихся детей из бедных семей будет в 2019 году заморожена на прошлогоднем уровне, составив не более не менее, как 4 рубля 85 копеек в день.

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