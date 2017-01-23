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2016 закончился в Алтайском крае слабым, но устойчивым ростом розничной торговли.

23.01.2017

По итогам 2016 года оборот розничной торговли в Алтайском крае составил 94,8% (в сопоставимых ценах) к показателям за предыдущий год. Об этом сообщает территориальный орган Росстата. С стоимостном выражении объем товарооборота определился в 326,9млрд рублей.

Падение товарооборота отмечалось и в 2015 году – к докризисному 2014 г. он составил лишь 90,6%.

Детальный анализ динамики этого индикатора, однако, показывает, что фактическое падение товарооборота (и, соответственно, потребления) прекратилось с февраля 2016 года. С тех пор статистики отмечают уверенный (хотя и предельно слабый – на 0,2-0,3% в месяц) рост этого индикатора. Так, последний месяц 2016 года дал его рост в 0,3%. Тем не менее, начальные потери были столь велики, что прошедший год все равно закончился в "красной зоне".

Учитывая слабую, но при этом устойчивую положительную динамику последних 11 месяцев, есть основания полагать, что в 2017 году розничный товарооборот продолжит медленно восполнять кризисные потери. Впрочем, при текущих темпах только для выхода на докризисные позиции ему понадобилось бы не менее 5-6 лет.

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