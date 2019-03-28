131 тысяче жителей Алтайского края запрещен выезд за границу.

28.03.2019

131 тысяча жителей Алтайского края имеет запрет на выезд за границу по линии Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщили 28 марта Вести-Алтай. Таким образом, запрет на выезд за рубеж из-за долгов на сегодня имеет почти 6% населения этого региона. Традиционно, такая мера применяется ФССП в отношении гражданина при наличии у него оформленного судебным решением (приказом) долга, превышающего 10 тысяч рублей.

Цифра жителей Алтайского края, лишенных права покинуть Россию, довольно велика и имеет тенденцию к дальнейшему росту. На сегодня она уже выглядит вполне сравнимой с количеством тех жителей края, кто получил здесь дающий право на такие поездки заграничный паспорт. Так, по последним опубликованным профильным ведомством данным, на начало текущего кризиса (2014 год), количество жителей края, имевших на руках полученные здесь загранпаспорта, примерно равнялось 350 тысячам человек (15% населения).

При этом в Алтайском крае четко прослеживалась связь интереса к получению загранпаспортов с уровней благополучия – почти три четверти их выдавалось в административном центре края – Барнауле.

С учетом заявлений миграционной службы о падении в последние годы интереса населения к получению таких паспортов и активной миграцией жителей края в более благополучные регионы страны, на сегодня эта группа могла существенно сократиться.

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