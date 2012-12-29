До встречи в Новом году – сайт «Что делать?» возобновит работу 9 января

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Уважаемые читатели! Мы прощаемся с вами в этом году.
По данным RamblerTop100, в ноябре число уникальных посетителей сайта составило 6185. В декабре (по предварительным данным) оно выросло до 8317. Количество просмотров страниц сайта в ноябре равнялось 23.341, в декабре (также по неполным пока данным) выросло до 25.133. Текущий рейтинг цитируемости сайта (ТИЦ) по данным Яндекс равняется 20, Page Ranking (PR) по оценке Google равняется 3.
Надеемся, что новогодние празники будут изобиловать теми добрыми и радостными событиями, которые обычно не освещают СМИ. Будем рады увидеть вас на сайте 9 января!
Удачи и счастья в новом 2013 году!
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АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Благодаря вам поняла, что ДЕДы МОРОЗы бывают разные... С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИМЫЕ! ВОЛШЕБСТВА И ЧУДЕС В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ. Пусть 2013 будет для вас УДАЧНЫМ. Мне вообще приятно, что один из лучших журналистов, Кумандинец, его творчество с нами на Алтае(золотой, Святой, высокодуховный). ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ ваш КОТ ДА ВИНЧИ, ДИСКОТЕКИ В ХРАМЕ, стихи... DOCTRINA77. Берегите себя, Земляки!2012-12-29 в 16:23
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
Кумандинцу, ИНТЕРЕСНОМУ ЧЕЛОВЕКУ, БЛАГОРОДНОМУ. http://www.youtube.com/watch?v=O7g7tG3Ityw С НОВЫМ ГОДОМ! Берегите себя!2012-12-31 в 11:34
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
http://www.youtube.com/watch?v=ufXELrtqs4s2013-01-01 в 21:33
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ
С РОЖДЕСТВОМ! Берегите себя!2013-01-07 в 22:51