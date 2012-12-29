До встречи в Новом году – сайт «Что делать?» возобновит работу 9 января

28.12.2012

Уважаемые читатели! Мы прощаемся с вами в этом году.

По данным RamblerTop100, в ноябре число уникальных посетителей сайта составило 6185. В декабре (по предварительным данным) оно выросло до 8317. Количество просмотров страниц сайта в ноябре равнялось 23.341, в декабре (также по неполным пока данным) выросло до 25.133. Текущий рейтинг цитируемости сайта (ТИЦ) по данным Яндекс равняется 20, Page Ranking (PR) по оценке Google равняется 3.

Надеемся, что новогодние празники будут изобиловать теми добрыми и радостными событиями, которые обычно не освещают СМИ. Будем рады увидеть вас на сайте 9 января!

Удачи и счастья в новом 2013 году!